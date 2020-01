Für die Wildtierauffangstation Karlsruhe fehlt immer noch das Gelände

Anzeige

Wohin mit unterernährten Igeln, verlassenen Vogelkindern und verletzten Eichhörnchen? Der Verein Wildtierauffangstation Karlsruhe (Witas) kümmert sich seit fast zwei Jahren um Wildtiere in Not aus dem Stadt- und Landkreis. Noch immer aber fehlt den Tierrettern ein geeigentes Gebäude mit Außengelände.

Sie heißen Rasmus, Birk, Naomi und Karl-Heinz – wohlgenährte Eichhörnchen, die sich immer wieder an Futterstellen sehen lassen. Hinter jedem Namen steckt eine Erfolgsgeschichte: Helfer der Karlsruher Wildtierauffangstation (Witas) haben die Nager unterstützt, als es eng für sie wurde.

Sie haben ihre Verletzungen versorgt und sie aufgepäppelt, als ihre Mütter nicht mehr für sie sorgen konnten. Rund 550 Tiere – etwa 300 Vögel, 150 Igel und 100 Kleinsäuger wie Eichhörnchen hat Witas 2019 versorgt.

Unser Anspruch ist, die Wildtiere so zu pflegen, dass wir sie guten Gewissens wieder in die Natur entlassen können Ursula Obst

Die meisten haben sich erholt und konnten letztlich wieder ausgewildert werden. „Darum geht es“, sagt die Witas-Vorsitzende Ursula Obst. „Unser Anspruch ist, die Wildtiere so zu pflegen, dass wir sie guten Gewissens wieder in die Natur entlassen können.“

Mit dem Vogelbaby in die Uni

Dass dies mit so vielen Tieren gelang, ist den vielen Unterstützern zu verdanken, erklärt die Vorsitzende. Sie berichtet von Studentinnen, die Vogelbabys mit in ihr Institut genommen haben, um sie stündlich zu füttern, und vom Igel, der in seiner Kiste mit in die Vorlesung kam, um rechtzeitig seine Futterspritze zu erhalten. „Da ist viel Engagement“, sagt Obst. Vorbereitet hat Witas die Helfer: Bei „Päppel-Seminaren“ lernten sie von Fachleuten, wie man den Schützlingen helfen kann.

Witas hat noch keine richtige Bleibe

Die richtigen Menschen zusammen zu bringen, Naturschützer und Tierärzte mit ins Boot zu holen – das ist die Aufgabe, der sich die emeritierte Biologie-Professorin Obst seit mehr als zwei Jahren widmet. Seit Carsten Weber, der sich viele Jahre um verletzte Wildtiere kümmerte, aus Karlsruhe weggezogen ist, gab es keine Anlaufstelle mehr.

Inzwischen hat der Mitte 2018 gegründete Verein Witas 85 Mitglieder, einen wissenschaftlichen Beirat, Unterstützer und ein Netzwerk an Fachleuten für einzelne Tierarten – aber immer noch keine richtige Bleibe. „Wir haben dieses Jahr mindestens 20 Objekte angeschaut“, berichtet die Vorsitzende. Mal sprach die Bauordnung dagegen, mal war das Objekt viel zu teuer oder man entschied sich im letzten Moment für einen anderen Mieter.

Mindestens 500 Quadratmeter Außengelände

Ein Außengelände mit mindestens 500 Quadratmetern braucht der Verein, besser noch wären rund 1.000 Quadratmeter für Volieren, Gehege und Igelhäuschen. Im Gebäude muss es die Möglichkeit geben, sich um die Schützlinge zu kümmern. Sind größere Behandlungen erforderlich oder ist ein Tier ernsthaft krank, wird es beim Tierarzt untergebracht.

Wasser und Strom sollte das Objekt ebenfalls haben und idealerweise am Karlsruher Stadtrand liegen. Als Wildtierauffangstation für den Stadt- und Landkreis kann das Gelände auch außerhalb Karlsruhes sein, aber eben nicht zu weit weg, so Obst.

Eichhörnchen Pippilotta machte Witas bekannt

Bislang konnte bei diesem Problem nicht einmal Pippilotta helfen – obwohl die vorwitzige Eichhörnchendame Witas bundesweit in die Schlagzeilen trug und so die Tierretter bekannt machte. Dass Pippilotta sich einem Mann in der Nordstadt so unerbittlich an die Fersen geheftet hatte, bis dieser letztlich die Polizei um Hilfe bat, amüsierte in der gesamten Republik.

Tierärztin Astrid Fritzenschaf von Witas nahm sich des Eichhörnchens an, päppelte es auf und entließ es schließlich wieder in die Wildnis. Wie Birk und Co sucht Pippilotta aber immer wieder eine der Futterstationen auf. „Sie hat ein trübes Auge, daran ist sie zu erkennen“, schildert Obst.

Ehrenamtliche Helfer lernen in Päppel-Kursen

Päppel-Kurse für Menschen, die sich engagieren möchten, wird Witas auch 2020 wieder geben, so die Vorsitzende. Zudem möchte der Verein aufklären. „Nicht jedes Jungtier, das gerade alleine ist, braucht Hilfe“, stellt Ursula Obst klar. Vor allem Ästlinge – Jungvögel, die nicht mehr im Nest sitzen, aber noch von ihren Eltern versorgt werden – kommen so immer wieder zu Schaden.

Sponsoren und Paten gesucht

Sponsoren werden weiterhin benötigt, mit den Mitgliedsbeiträgen alleine sei die Aufgabe nicht zu stemmen, sagt Kassenwart Thomas Feuerstein-Obst. Mit vielen kleineren Beträgen und kreativen Aktionen sei es bislang gelungen, vielen Tieren aus der Klemme zu helfen. Auch Patenschaften werden übernommen.

Die Paten bekommen dann einen Bericht, wenn ihr Schützling in die Wildnis zurückkehren kann. „Großspender brauchen Projekte“, sagt Obst, die schon ihre Fühler ausgestreckt hat. Und weiter hofft, dass endlich ein passendes Gebäude mit Außengelände gefunden wird – wo dann Volieren und andere Außengehege zu finanzieren sind

Die Wildtierauffangstation (Witas) Karlsruhe kümmert sich um verletzte Tiere und Findlinge aus dem Stadt- und Landkreis, bis diese wieder ausgewildert werden können. Anlaufstelle ist aktuell ein Büro in Nelly‘s Futterkiste, New-York-Straße 3, 76149 Karlsruhe, allerdings nur zu deren Öffnungszeiten (unter der Woche von 9 bis 18.30 Uhr, samstags bis 16 Uhr).

Zudem kooperiert Witas mit dem Tiernotrettungsdienst UNA, den man unter Telefon 0700 952 952 95 (kostenpflichtig) beauftragen kann, wenn ein Tier schwerer verletzt ist oder transportiert werden muss.

Spendenkonto: Witas, Volksbank Karlsruhe, IBAN DE98 6619 0000 0010 5276 94.

Fuchs und Hase, Bilch und Igel: Die Liste der Tiere, denen bei Witas geholfen wird, ist lang. der gemeinnützige Verein kümmert sich um Sing-, Wasser-, Storchen- und Greifvögel, um Kleinsäuger wie Eichhörnchen, Siebenschläfer, Igel, Hasel- und Fledermäuse, Wildhasen und -kaninchen sowie um Beutegreifer wie Fuchs und Marder. Hinzu kommen bei Bedarf heimische Reptilien wie Ringelnattern, so die Konzeption.

Ein Blick in die Jahresbilanz: 300 Vögel und 150 Igel sind das Hauptklientel der Tierretter. Eichhörnchen gehören ebenfalls in größerer Zahl zu den Schützlingen von Witas. Zu den „Tierischen Höhepunkten“, die der Jahresbericht ausweist, gehört ein Wildkaninchen-Findling, der nach Norddeutschland zu Ziehgeschwistern vermittelt werden konnte. Wildkaninchen können nur wieder ausgewildert werden, wenn sie in der Gruppe aufgezogen wurden.

Ein weiterer großer Erfolg war die Versorgung und Vermittlung mehrerer Federmäuse, darunter ein Großes Mausohr. Im Austausch mit der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg und dem Nabu sei es gelungen, artgerechte Pflegeplätze zu finden. Drei junge Gartenschläfer, die im Rheinhafen gefunden wurden, waren deutlich zu leicht. Sie gingen an eine private Bilchstation in Wiesbaden. Die Greifvogelstation in Karlsdorf-Neuthard, Experten für Fuchs und Marder in Kraichtal, der Rastatter Vogelspezialist Pierre Fingermann und Tierärzte, die Experten für bestimmte Wildtiere sind – sie alle sind wichtige Partner von Witas. Ist jagbares Wild betroffen, ist das Forstamt Ansprechpartner. Klar ist auch: Witas ist nur für heimische Wildtiere zuständig. Invasoren wie etwa der Ochsenfrosch sollen zurückgedrängt werden, so sieht es des Naturschutzgesetz aus guten Gründen vor.

Trotz aller Anstrengungen: Nicht jedes Wildtier kann gesund gepflegt werden. „In der Natur überleben 50 Prozent der Igel ihr ersten Jahr nicht“, gibt die Witas-Vorsitzende Ursula Obst zu bedenken. Höchst unterschiedlich sind auch die Bedürfnisse der Schützlinge und damit die Anforderungen an die Ehrenamtlichen, die sich um die hilfsbedürftigen Wildtiere kümmern. „Fledermäuse, Mauersegler, Eichhörnchen und Igelbabys sind die Königsdisziplin“, sagt Obst.