Tonnen Nahrung für die Tonne

Im Schnitt 224 Kilogramm Lebensmittel verschwendet jeder Bundesbürger im Jahr, bundesweit sollen es knapp 18,5 Millionen Tonnen sein. Die Naturschutzorganisation WWF schlägt Alarm: Nach aktuellen Schätzungen werden 2,6 Millionen Hektar landwirtschaftliche Fläche im Land bewirtschaftet und dabei 48 Millionen Tonnen klimaschädigender Treibhausgase freigesetzt, nur um die darauf angebauten Produkte wieder wegzuwerfen.

Die gute Nachricht ist, dass einige Bundesländer sich den Kampf gegen das Wegwerfen bereits vor Jahren zur Priorität gemacht haben und dabei beachtliche Erfolge erzielen, darunter auch Baden-Württemberg. Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass insbesondere im Norden Deutschlands die Müllberge von Nahrungsmitteln mit unvermindertem Tempo wachsen. Bei der Vorstellung der neuen Müll-Studie des WWF am Freitag in Berlin gab es zudem Kritik an einer ungenügenden Koordination auf Bundesebene. Laut Jörg-Andreas Krüger, Mitglied der Geschäftsleitung beim WWF Deutschland, hat sich die Bundesrepublik verpflichtet, bis 2030 die Verschwendung von Lebensmitteln zu halbieren. Dieses Ziel könnte jedoch weit verfehlt werden. „Wir brauchen ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen, um den Ländern einen Handlungsrahmen zu geben“, forderte daher Krüger.

Die WWF-Analyse basiert auf Zahlen des Instituts für nachhaltige Ernährung der Fachhochschule Münster. Sie teilt die Bundesländer nach ihrem Engagement gegen Lebensmittelverschwendung in drei Gruppen auf – Pioniere, Mittelfeld und Nachzügler. Zu den Letzteren gehören demnach unter anderem Hamburg, Niedersachsen und Thüringen. Top sind dagegen Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen.

So loben die Fachleute, dass die Landesregierung in Stuttgart die Vermeidung von Lebensmittelabfällen 2015 „ganz konkret im Abfallwirtschaftsplan verankert“ habe. Seit 2016 habe Baden-Württemberg zudem viele Aktivitäten initiiert und die Akteure vernetzt. Bei 2,45 Millionen Tonnen Lebensmittelverluste pro Jahr sieht der WWF jedoch im Südwesten Handlungsbedarf. Wie anderswo sind Privathaushalte hier nur für 40 Prozent der Verluste verantwortlich, der Rest entfällt auf Produzenten, Gastronomie und andere Großverbraucher.

Die GroKo in Berlin scheint das Problem im Blick zu haben, immerhin kommt im Koalitionsvertrag der Begriff „Lebensmittelverschwendung“ dreimal vor. Der WWF wertet es positiv, fordert die Bundesregierung aber dazu auf, bis 2020 eine nationale Strategie mit verbindlichen Zielen zu verabschieden.