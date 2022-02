Live-Blog: Konflikt eskaliert – Russland greift Ukraine an

Russland greift die Ukraine an. Präsident Wladimir Putin ordnete am Morgen die Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell an.

Die Lage in der Ukraine ist seit Putins Anordnung unübersichtlich. Angaben des ukrainischen Grenzschutzes zufolge sind russische Panzer in die Ostukraine eingerückt. Mehrere Kolonnen hätten im Gebiet Luhansk bei Krasna Taliwka, Milowe und Horodyschtsche von russischem Territorium aus die Grenze überquert, teilte die Behörde mit.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verurteilt den russischen Angriff als eklatanten Bruch des Völkerrechts. „Er ist durch nichts zu rechtfertigen“, erklärte Scholz in einer ersten Reaktion, die vom Bundespresseamt verbreitet wurde. Russland müsse diese Militäraktion sofort einstellen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im ganzen Land den Kriegszustand ausgerufen.

Live-Blog zur Eskalation in der Ukraine