Karbatschen-Schläger aus Bischweier peitschen sich zum WM-Gold

Moderne Pädagogen mögen widersprechen, aber man kann sich auch zum Erfolg peitschen. Gemacht haben das die Karbatschen-Schläger der Narrenzunft Kirschdestorre aus Bischweier. Zwei Narren aus ihren Reihen dürfen sich ab sofort Weltmeister nennen.

Von unserer Mitarbeiterin Anne-Rose Gangl

Die Bischweierer haben am Wochenende gefeiert: Denn die Karbatschen-Schläger der Narrenzunft Kirschdestorre kehrten mit Gold im Gepäck von der Weltmeisterschaft in Pfullendorf nach Hause zurück.

16 sportliche Schneller aus dem Kirschendorf, unter ihnen vier Männer, fünf Frauen und sieben Jugendliche, haben sich erfolgreich einer starken Konkurrenz gestellt.

Bischweier peitscht sich zum Sieg

Wie Trainer Robert Schröder mitteilte, hatten sich an der Weltmeisterschaft 2020 31 Zünfte mit 330 Teilnehmern beteiligt.

Seit Wochen trainierten sie mit ihren 2,30 bis 3,50 Meter langen Karbatschen in der Bischweierer Markthalle, denn in diesem Jahr wollten sie nicht nur an die Erfolge bei der WM vor fünf Jahren anknüpfen, sondern noch einen oben drauf setzen.

Kraft und Konzentration

Im Jahre 2015 kamen sie mit vier Vize-Meistertiteln nach Hause.

Kraft und Konzentration erfordert der Sport, denn 30 Sekunden lang müssen die Schneller standsicher stehen und die Taktfrequenz sowie die Lautstärke der Schläge halten.

Weltmeister wurden im Zweier männlich bis 18 Jahre Tim Schneider und Johannes Dehmer, die sich nun Weltmeister im Karbatschen Schlagen nennen dürfen.

Vierer-Mannschaft mit Vizetitel

Vizeweltmeister wurde die Vierer-Mannschaft ab 18 Jahren mit Larissa Dölle, Jasmin Orth, Lena Rieger und Anja Reichert. Lars Schneider, Johannes Dehmer und Sascha Müller kamen im Dreier männlich bis 18 Jahre auf den dritten Platz.

Das Siegertreppchen nur knapp verfehlt hat der elfjährige Raik Schröder, der im Kunst-Karbatschen-Schlagen den vierten Platz erreichte. Tim Schneider, Raphael Unser, mit zehn Jahren der jüngste Teilnehmer, Lukas Mack und Johannes Dehmer kamen im Kunst-Schlagen auf den sechsten Platz.