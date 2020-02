Baumkataster ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Verkehrssicherung

Anzeige

In den Kommunen der Hardt ist ein Baumkataster bewährtes Hilfsmittel bei der Beurteilung des Zustands von Bäumen, vorwiegend innerorts. Dort ist eine Gemeinde im Blick auf die Verkehrssicherung zuerst in der Pflicht. Wie viel es helfen kann, wenn der Zustand der Bäume an Straßen und Wegen dokumentiert it, hat sich gerade bei „Sabine“ gezeigt. Zwischen Pfinztal und Dettenheim haben sieben von acht Gemeinden ein solches Verzeichnis. Eggenstein-Leopoldshafen hat keines. Ein Überblick.

Bauhof kontrolliert regelmäßig

„Wir haben kein Baumkataster“, informiert Regine Hauck in Eggenstein-Leopoldshafen. „Unserer Verkehrssicherungspflicht kommen wir dennoch nach“, sagt die Referentin von Bürgermeister Bernd Stober. „Unsere Kollegen im Bauhof kennen ihren Bestand, fahren ihn regelmäßig ab und dokumentieren die Kontrollen.“ Dass sie dies sehr ordentlich machten, habe sich beim Sturmtief Sabine gezeigt. In der Gemeinde habe es kaum Schäden gegeben.

1.000 Exemplare

Die Ersterfassung werde derzeit durch einen von der Gemeinde beauftragten Sachverständigen vorgenommen, der das Baumkataster aufbaut, informiert die Dettenheimer Bürgermeisterin Ute Göbelbecker. Dabei gehe es um Einschätzungen zu Standsicherheit und Vitalität der Bäume, ihre Nummerierung und Markierung. Im Augenblick seien rund 150 Bäume erfasst, zu dokumentieren seien etwa 1.000. Vorrangig prüfe man die Bäume im Ort, dabei diejenigen an Schulen und Kindergärten zuerst.

Aufgabe des Bauamts

„In Graben-Neudorf gibt es ein Baumkataster“, teilt Harald Hemmel von der Gemeindeverwaltung mit. Darin seien Bäume aufgeführt, die für die gemeindliche Verkehrssicherungspflicht relevant sind. Erfasst würden Standort, Gattung, Art und Alter der Bäume sowie Daten zu Gesundheitszustand und Empfehlungen zur Pflege. Es seien etwa 2.800 vorwiegend innerörtliche Bäume erfasst. Das Bauamt führe und aktualisiere das Kataster.

Prüfung in Eigenregie

Das Baumkataster wurde Anfang 2017 mit einem Ingenieurbüro erstellt. Aufgelistet seien 1.527 Bäume in Linkenheim und 712 in Hochstetten, informiert die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten. Die Bäume befänden sich alle innerhalb der geschlossenen Wohnbebauung. Notiert würden etwa Art und Gattung, Höhe, Stammumfang und Kronendurchmesser. Jeder Baum erhalte eine eigene Nummer. Die Bäume würden alle zwölf bis 18 Monate kontrolliert, Schäden und die nötigen Abhilfen lege ein Baumkontrolleur fest, so Bauhofleiter Harald Egen. „Wir haben die gesetzliche Verpflichtung aus der Verkehrssicherung, Bäume im bebauten Gemeindegebiet zu kontrollieren. Es ist wirtschaftlicher, dies selbst zu tun als die Arbeiten zu vergeben“, so Bürgermeister Michael Möslang.

Erfassung per GPS

„Bei uns ist ein Baukataster schon seit vielen Jahren vorhanden“, berichtet der Pfinztaler Hauptamtsleiter Wolfgang Kröner. Voriges Jahr sei es neu aufgelegt worden. Die Standorte der Bäume oder Baumgruppen würden von einem externen Fachbüro über GPS erfasst. 2.016 Einzelbäume und 51 Baumgruppen auf gemeindeeigenen Grundstücken seien registriert. Die Bäume würden einmal im Jahr begutachtet.

Pflege obliegt dem Bauhof

„Bei uns in Stutensee gibt es seit vielen Jahre ein Baumkataster. Begonnen wurde mit der innerstädtischen Bestandsaufnahme. Wesentliche Aufgabe ist die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht sowie der Ableitung von Pflegeeingriffen an den kontrollierten Baumbeständen“, teilt Pressesprecher Lukas Lang mit. Aktuell seien 6.500 Bäume im Kataster gelistet. Diese würden überwiegend einzeln, teilweise als Gruppen erfasst. Alle Daten würden elektronisch gesammelt. Die Baumkontrolle obliege einem unabhängigen Ingenieurbüro, Ergebnisse und nötige Vorgehensweise gingen an den Bauhof, der die Arbeiten ausführt. Das Baumkataster werde kontinuierlich weiterentwickelt.

Digitale Liste

„In unserer Gemeinde wurde 2009 ein Kataster für Bäume im Verkehrsraum ausgearbeitet. Dieses wurde von einem externen Sachverständigenbüro erstellt und wird digital geführt“, teilt Annika Müller aus dem Walzbachtaler Rathaus mit. Die jüngeren Bäume würden in einem größeren Intervall und die älteren in einem kürzeren Zeitraum auf Verkehrssicherheit, Standfestigkeit, Pilzbefall und Vitalität geprüft. Bei den Kontrollen stünden Zustand, Verkehrssicherung sowie Dokumentation der Pflege im Vordergrund. Das Baumkataster werde regelmäßig aktualisiert. Nach der Begutachtung bekomme die Gemeinde einen Katalog mit den nötigen Arbeiten nach Priorität. Die jüngste Kontrolle ergab rund 900 Bäume innerorts.

Vor fünf Jahren begonnen

„Vor etwa fünf Jahren hat Weingarten begonnen, ein Baumkataster anzulegen und hat die innerörtlichen 1.587 Bäume erfasst“, informiert Bürgermeister Eric Bänziger. Ziel sei, die regelmäßige Kontrolle der Bäume zu dokumentieren und damit der Verkehrssicherungspflicht Genüge zu tun. „Es war erstaunlich, die Anzahl der innerörtlichen, öffentlichen Bäume zu kennen und daraus den jährlichen Aufwand für die Prüfung und die Pflege abschätzen zu können.“ Zwischenzeitlich seien auch Hecken und Grünflächen erfasst worden, um quantitative Aussagen zur Pflege machen zu können und vor allem Teilflächen zur externen Pflege vergeben zu können. Das Kataster werde im Bauamt geführt und aktualisiert, soweit Neupflanzungen oder Kontrollen stattfinden.