Rastatter Innenstadt bleibt für Autofahrer erreichbar

Andere Gemeinden sprechen über autofreie Innenstädte und SUV-Fahrverbote. Rastatt hingegen hat die Obere Kaiserstraße ausgebaut – dort suchen viele Autofahrer einen Parkplatz. In den Parkhäusern hingegen herrscht oft gähnende Leere.

Mehr als fünf Minuten lang steht die rote A-Klasse mitten auf dem Platz vor der Kirche Sankt Alexander, der Motor läuft. Die beiden Frauen darin halten Ausschau nach einer Parklücke. Doch montags, kurz vor 10 Uhr ist die Obere Kaiserstraße mal wieder komplett ausgebucht.

Im Vorfeld der offiziellen Eröffnung am Freitag, 25. Oktober, spricht die Stadtverwaltung von einem Platz, „der zum Verweilen einlädt“ – auch für Autos. Zweieinhalb Jahre lang war das Herz von Rastatt eine Großbaustelle. Jetzt sind die Arbeiten auf die Zielgerade eingebogen.

Bei der Kirche ist es nicht mehr lange kostenlos

Am Freitag treibt Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch um 18 Uhr zum Auftakt der zweitägigen Eröffnungsfeierlichkeiten den Zapfhahn ins Bierfass. Die Parkplätze bei der Stadtkirche stehen Autofahrern dagegen bereits seit etwas mehr als einem Jahr wieder zur Verfügung. Noch sind sie mit Parkscheibe kostenlos, nach Auskunft der städtischen Pressesprecherin Heike Dießelberg sollen zeitnah nach der Eröffnung aber wieder Gebühren erhoben werden.

Grundsätzlich heißt die Stadt Autofahrer nach wie vor gern mitten im Zentrum willkommen. Dabei geht in zahlreichen Kommunen der Trend seit Jahren in eine andere Richtung. Stand bislang das Auto im Zentrum der Planungen, rückt jetzt der Mensch wieder mehr in den Mittelpunkt. Zuletzt sorgte Stuttgarts grüner Oberbürgermeister Fritz Kuhn mit einem Vorstoß für Aufsehen, dass der Bereich innerhalb des City-Rings deutlich vor 2030 autofrei werden müsse.

Andere Städte nehmen den Autos Platz weg

Die Stadt Leipzig schuf Anfang vergangenen Jahres die Stelle eines Fußgänger-Beauftragten, über dessen Schreibtisch seitdem jede Verkehrsplanung geht. Das Umweltbundesamt hat vor einem Jahr die Studie „Geht doch!“ vorgelegt, die auf 55 Seiten darlegt, warum es sich lohne, den Fußverkehr zu stärken. Dieser gelte in Deutschland noch immer als unwichtig, unattraktiv und wenig zeitgemäß.

Doch wo Fußgänger oder auch Radfahrer mehr Freiheiten bekommen sollen, muss anderen Platz abgeknappst werden. So hat der Leipziger Gemeinderat beschlossen, mit dem Lindenauer Markt einen zentralen Verkehrsknotenpunkt so umzubauen, dass Autos zumindest auf Teilen ausgeschlossen werden.

Das spanische Pontevedra mit seinen rund 80 000 Einwohnern geht noch einen großen Schritt weiter und verbannte vor 20 Jahren Fahrzeuge fast komplett aus seiner Innenstadt. Ladenbesitzer, die anfangs gegen die autofreie Zone protestierten, haben sich längst beruhigt. Entgegen der Befürchtungen stiegen ihre Umsätze sogar.

Rastatter Einzelhändler fürchten Umsatzeinbußen

Trotzdem grassiert bei vielen Einzelhändlern auch in Rastatt noch die Angst, die Kunden könnten ausbleiben, sollten sie nicht in unmittelbarer Nähe parken können. Das gleiche gilt für die Beschicker des Wochenmarkts. Erst in der vergangenen Woche berichtete ein Obst- und Gemüseverkäufer gegenüber unserer Redaktion, dass Kunden ausblieben, weil sie „nirgends parken könnten“.

Ein Blick in die Tiefgaragen zeigt allerdings ein anderes Bild. Während die beiden Frauen in der A-Klasse noch immer mit laufendem Motor warten, leuchtet nur 400 Meter entfernt an der Badner Halle die Zahl von 178 freien Parkplätzen. In der Schlossgalerie sind es 253. Bei der Sparkasse steht schlicht: „frei“.