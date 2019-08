Reisebüro im Karlsruher Hauptbahnhof schließt

Anzeige

Zu unwirtschaftlich und nicht Teil des Kerngeschäfts: Die Deutsche Bahn (DB) schließt zum 31. Oktober alle konzerneigenen Reisebüros, einzelne Filialen sogar schon früher. Unter dem Namen „Reisebüro im Bahnhof“ (RiB) betrieb die DB als Franchise-Nehmer des Tourismus-Unternehmens Derpart insgesamt 21 Reisebüros im ganzen Bundesgebiet.

Betroffen von der Schließung ist auch die Filiale im Karlsruher Hauptbahnhof. Auf Anfrage teilte ein Bahnsprecher den BNN mit, dass man sich aus strategischen und wirtschaftlichen Gründen zu diesem Schritt entschlossen habe und verwies auf das Beispiel der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), die sich bereits 2015 zu diesem Schritt gezwungen sahen.

Kunden erhalten Bahn-Services im DB-Reisezentrum

„Die RiB sind zwar räumlich in oder in der Nähe der DB-Reisezentren angesiedelt, haben aber fast ausschließlich Reisedienstleistungen wie Pauschalreisen, Hotel- oder Mietwagenbuchungen verkauft“, heißt es in der Erklärung weiter. An den Öffnungszeiten und Services der DB-Reisezentren ändere sich aber auch in Zukunft nichts. Dort erhalte man neben Bahnleistungen wie Fahrkarten, Platzreservierungen und Gepäckservice auch weiterhin Angebote des Reiseanbieters Ameropa.

Doch wie steht es um Reisen, die bereits gebucht sind? Für die gibt die DB Entwarnung: Bestehende Buchungen würde auch nach der Schließung in gewohnter Qualität vom Reisebüro beziehungsweise Reisezentrum in Stuttgart weiter betreut. Nach Angaben des Bahnsprechers würden alle Kunden mit Bestandsbuchungen angeschrieben und über die Situation in Kenntnis gesetzt. Zusätzlich informiere die DB in den Reisebüros mit Flyern und Aushängen über die bevorstehende Schließung.

Mitarbeiter sollen andere Stellen im Konzern erhalten

Die 86 Mitarbeiter, die bislang in den Reisebüros arbeiteten, seien entsprechend über die Schließung informiert worden. Die DB bemühe sich darum, allen betroffenen Mitarbeitern eine anderweitige Beschäftigung im DB-Konzern anzubieten.