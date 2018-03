Vom Punkrock-Fan zum Vorstand

Einen Apfel am Tag essen, Marathon laufen und schwimmen – so hält sich Ralf Schneider, Vorstand des Karlsruher Unternehmens ISB Institut für Software-Entwicklung und EDV-Beratung AG, fit. Laufen ist die größte seiner Leidenschaften. Dafür nimmt er sich drei bis vier Mal pro Woche frühmorgens Zeit.

Ähnlichkeit mit Campino

Was viele nicht wissen: Der Vorstand des Softwareunternehmens, der meistens Anzug und einmal pro Woche Jeans trägt, ist ein großer Musik- und Punkrock-Fan. Schon in den 80er-Jahren hat er die Toten Hosen auf einem Schulfest in Düsseldorf gehört. Viele weitere Konzerte folgten. Mit dem Frontsänger Campino wird ihm auch eine Ähnlichkeit nachgesagt. Heute genießt der Geschäftsmann allerdings mehr Blues-Rock, laut darf die Musik dennoch sein.

Experte der Vogelarten

Leise soll es hingegen beim Lesen sein: Seit seinem sechsten Lebensjahres liest der heutige Wirtschaftsingenieur gerne und viel, meist Sachbücher sowie Bestseller-Romane und Klassiker im Wechsel. Bei einem Gläschen Wein kann er ebenfalls entspannen. Dieses Interesse entstand allerdings erst in den vergangenen Jahren, was vielleicht auch daran liegt, dass er eher aus einer Biergegend kommt. Denn Schneider ist im Sauerland aufgewachsen. Nach seinem Abitur engagierte er sich als Naturschützer bei dem Deutschen Bund für Vogelschutz, dem heutigen Naturschutzbund Deutschland (Nabu), und bei Greenpeace gegen das Waldsterben. In dieser Zeit hat er viele Vorträge gehalten und gelernt, wie man gut präsentieren kann. Noch heute erkennt er so gut wie alle Vogelarten. Früher konnte er die auch am Gesang erkennen.

Zum Studieren zog es ihn dann nach Karlsruhe, wo es ihm so gut gefallen hat, dass er geblieben ist. Er arbeitet in Durlach, lebt jedoch mit seiner Frau in Bruchsal.

Maßgeschneiderte Software-Lösungen

Etwas ungewöhnlich in der heutigen Zeit ist, dass die aktuelle Arbeit noch immer sein erster Job ist. Seit 1991 arbeitet der gebürtige Sauerländer bei dem Unternehmen, das sich auf Individual-Software spezialisiert hat. „Überall, wo es keine Standard-Software gibt oder wo bewusst darauf verzichtet wird, kommen wir zum Einsatz und entwickeln maßgeschneiderte Software-Lösungen“, so der Vorstand. 60 Prozent der Kunden kommen aus dem öffentlichen Bereich, 40 Prozent aus der Industrie.

Krabbelstube, Betriebsausflug und bezuschusstes Mittagessen

Ein Drittel der über 200 Mitarbeiter sind Frauen, was für ein IT-Unternehmen besonders viel ist. Das kann aber auch daran liegen, dass viel für die Mitarbeiter getan wird. So gibt es beispielsweise seit 19 Jahren eine eigene Krabbelstube, alle zwei Jahre einen großen, mehrtägigen Betriebsausflug, in jedem Zimmer höhenverstellbare Schreibtische und ein bezuschusstes Mittagessen.

„Ich kenne alle Mitarbeiter mit Namen und bin regelmäßig in den Geschäftsstellen“, so Schneider, der stets die Nähe und den Kontakt zu seinen Angestellten pflegt. Bei den Werten setzt der Unternehmer vor allem auf Vertrauen. „Vertrauen kann man nicht erwerben, man kann es nur schenken“, weiß der 53-Jährige. Er verlangt von seinen Mitarbeitern sehr viel und möchte, dass alle für den Erfolg leidenschaftlich und fair kämpfen. „Wir sollen uns nicht nur anstrengen, sondern auch kämpfen.“ Dafür möchte der Vorstand die Rahmenbedingungen schaffen und erzielen, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen und hierbleiben. Alle müssten wissen, welchen Anteil sie beigetragen haben. „Arbeit muss Sinn stiften“, ist er überzeugt.

Individuelle Persönlichkeits- und Karriereplanung

Besonders groß geschrieben wird außerdem die Weiterentwicklung und Weiterbildung der Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet jedem Mitarbeiter eine individuelle Persönlichkeits- und Karriereplanung an und fördert die jungen Talente mit speziellen Soft Skills- und Camp-Programmen.

Neben seiner Tätigkeit bei dem Software-Entwickler ist Schneider geschäftsführender Vorstand beim Cyberforum und setzt sich dort für das Recruiting von Fachkräften ein. Außerdem ist er im Kuratorium des Forschungszentrum Informatik (FZI).