In eigener Sache

Lokalsportfans aufgepasst, es geht endlich wieder los. Nach der Sommerpause startet an diesem Wochenende mit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg die erste Liga mit regionalen Mannschaften in die reguläre Saison.

In den Wochen danach rollt dann auch in den Verbands- und Landesligen sowie auf Bezirksebene der Ball. Und auch in anderen Sportarten wie etwa Handball, Basketball oder Tischtennis wird bald wieder um Tore und Punkte gekämpft.

Es gibt weiterhin Tabellen

Einen Teil der Termine und Tabellen werden die Sportfans auch in diesem Jahr wieder in der gedruckten Zeitungsausgabe wiederfinden. Allerdings wird sich das – wie bereits in der vergangenen Saison eingeführt – vor allem auf die höherklassigen Ligen beschränken.

Das sind die, die im Regelfall vor den meisten Zuschauern spielen und das größte Leseinteresse haben.

Da diese Änderung jahrzehntelange Lesegewohnheiten über den Haufen warf, hat uns das im Herbst 2022 zum Teil heftige Kritik eingebracht. Sie folgte aber einem simplen Grund.

Ausführliche Geschichten

Statt Kurzspielberichte, Termine und Tabellen von den Männern, Frauen und der Jugend bis hinunter in die unterste Spielklasse in der Zeitung zu veröffentlichen, die oft nur einen sehr eingeschränkten Leserkreis haben, ist es unser Ziel, der großen Mehrheit unserer Lokalsport-Leser ausführlichere Geschichten, Berichte und Portraits aus den verschiedenen Teams und Sportarten zu bieten.

Zum einen ist Papier inzwischen ein sehr wertvoller Rohstoff, zum anderen können wir die Terminvorschauen und Tabellen aufgrund der schieren Masse gar nicht vollständig abdrucken.

Um in diesem nachvollziehbaren Spannungsfeld zwischen dem Spezialinteresse Einzelner, die für den Bezug der Zeitung viel Geld bezahlen, und den Möglichkeiten eines Verlages eine Lösung zu finden, haben die Badischen Neuesten Nachrichten im Internet ein umfassendes Tabellenportal eingerichtet.

Alle Tabellen auf einem eigenen Portal

Unter der Adresse sporttabellen.bnn.de finden Sie alles an einem Platz: von Fußball über Handball bis hin zu Schach, Curling, Rugby oder Gewichtheben praktisch alle Sportarten mit Terminvorschau, Ergebnissen und Tabellen – Männer, Frauen und Jugend. Probieren Sie es einfach aus.