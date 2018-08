Was erfand der badische Friseur Karl Ludwig Nessler?

Anzeige

Man hatte es nicht leicht als Sohn eines Schuhmachers aus Todtnau. Karl Ludwig Nessler musste mitverdienen und Schafe hüten. Dem Schwarzwälder Bub soll bei dieser Arbeit vor allem das Fell der Tiere ins Auge gestochen haben. Die Schafe hatten ja so dauerhaft schöne Locken, während viele Menschenfrauen über glatte Strähnen jammerten. Locken lockten Karl Ludwig Nessler ein Leben lang. Geradlinig verlief auch sein Leben nicht. Er versuchte sich in verschiedenen Berufen und kam viel herum. Dabei führte er allerhand haarige Experimente durch und baute seltsame Apparate.

In Paris fand er die große Liebe: Katharina Laible, die offenbar auch nicht mit Naturlocken gesegnet war. Aber sie war bereit, für seine Versuche den Kopf hinzuhalten. Das brachte ihr versengte Haarsträhnen und Brandblasen ein. Aber schließlich hatte ihr späterer Ehemann den Dreh raus. Im Oktober 1906 ging Nessler, inzwischen unter dem Namen Charles Nestlé ein erfolgreicher Friseur in London, mit seiner wichtigsten Erfindung an die Öffentlichkeit.

Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde Nessler in England als feindlicher Ausländer interniert. In den USA baute er sich ein neues Friseur-Imperium auf. Seine badische Heimat hat er darüber nicht vergessen.

Als in Deutschland die 1923 die Inflation galoppierte, linderte der „Auslands-Todtnauer“ mit vielen harten US-Dollar die Not in seinem Geburtsort. Dort erinnert heute eine Ausstellung an den 1951 gestorbenen Karl Ludwig Nessler – und an seine haarige Erfindung. bo

Welche Erfindung stellte Karl Ludwig Nessler im Jahr 1906 der Öffentlichkeit vor?

