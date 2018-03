Er hat es nicht geschafft. Sie schon. Angela Merkel zeigt dem gescheiterten Ex-SPD-Chef Martin Schulz, wie man in einer Krisenzeit die Fallen umschifft, wie man seine brodelnde Partei wieder zusammenschweißt und auf ein gemeinsames Ziel einschwört. Nicht mit dem Kopf durch die Wand. Und auch nicht mit hektischem Aktionismus, aus dem Bauch heraus – sondern mit ruhiger Hand und einer durchdachten Strategie. Mit kalkulierten Zugeständnissen an besonders gefährliche Kritiker. Und nicht zuletzt mit einer cleveren PR-Offensive, die in manchen Menschen den Eindruck erweckt, dass sie Zeugen eines Neubeginns bei der CDU geworden sind.

Die Erneuerung ist zurzeit ein Modewort bei den kriselnden Volksparteien, die im Kampf mit den erstarkten Populisten rechts der Mitte regelmäßig Federn lassen müssen. Blanke Zukunftsängste zwingen heute die SPD dazu, über Wege der Erneuerung zu diskutieren und möglicherweise sogar die Regierungsmacht links liegen zu lassen, um zu überleben. Auch die in politischen Stürmen verwitterte CDU braucht einen Neuanstrich, um für die Wähler attraktiver zu werden. Bei den Sozialdemokraten trägt die Basis den großen Druck der Erneuerung nach oben. Bei den Christdemokraten ist es eher umgekehrt: Die Frischzellenkur ist der Partei von oben verpasst worden, von der Kanzlerin höchstpersönlich, die unbedingt an der Macht bleiben will.

Der Preis dafür ist eine Weichenstellung, die bereits in die Zeit nach Merkel greifen soll. Die Kanzlerin befeuert mit ihren Personalentscheidungen eine Nachfolgediskussion, die nur noch intensiver werden kann. Somit schwächt sich die erfahrene Krisenmanagerin selbst. Merkel hat persönlich keine andere Wahl. Sie tut in der Not aber auch etwas Gutes für ihre Partei, die sich zu lange auf die Kanzlerin als Zugpferd blind verlassen hat. Und dabei das Streiten und Kämpfen ein Stück weit verlernt hat.

Merkels verjüngtes, weiblicheres Regierungsteam könnte wirklich der Beginn eines Aufbruchs sein. Es muss aber noch mehr kommen. Erst wenn die als „Kanzlerwahlverein“ verspottete CDU weltoffener, moderner, kreativer und toleranter geworden ist, wird eine Erneuerung geglückt sein.