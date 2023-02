Wellness-Oasen sorgen für Erholung auf höchstem Niveau

Noch sorgt das nasskalte Wetter für Unbehagen im ohnehin schon gut gefüllten Alltag und man ist froh, wenn man sich nicht verkühlt. Da kommt eine entspannende Auszeit gerade recht. Hier sorgen die Wellness-Oasen der Region für das passende Angebot. Wer Erholung sucht und seinem Körper und der Seele etwas Gutes tun möchte, wird hier fündig.

Dabei ist die Bandbreite an Möglichkeiten groß. Ob es um gemütliches Baden in wohltemperiertem oder auch kühlem Wasser geht, wohl tuendes Schwitzen in Dampfbad und Saunalandschaft, freies Durchatmen in der Salzgrotte oder absolute Entspannung bei einer professionellen Massage geht: Die regionalen Bäder- und Wellness-Oasen sorgen dafür, dass die Besucher den Alltagsstress hinter sich lassen können. Eine solche Auszeit ist nachgewiesenermaßen gut für die Gesundheit und stärkt das Immunsystem.

Schon die Antike hatte eine Wellness-Kultur mit Bädern und heißem Dampf. Eine Tradition, die sich bis in unsere Moderne fortgesetzt hat und weiterentwickelt wurde. Und gerade in der kalten Jahreszeit sind das warme Wasser und die Hitze in der Sauna ein herrliches Erlebnis.

Eine Übersicht der Wellness-Oasen in der Region finden Sie hier:

Albtherme

Wellnessangebote: idyllischer Saunagarten und Saunahaus, Kaltwasserpool inklusive Tauchbecken, Themensaunen, Infrarotkabine, Kneipanlage, moderne Ruheräume, Eisbrunnen und gemütliches Kaminzimmer im Innenbereich, stilvolle Badelandschaft, schöne Wellnessangebote im Beauty & DaySpa, Schwitzer’s Bistro & Beach mit regionalen Produkten und kreativen Gerichten

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10:00 bis 22:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 22:00 Uhr, So. 9:00 bis 20:00 Uhr, auch an Feiertagen, letzter Einlass ist 90 Minuten vor Schließung

Mailadresse: kurverwaltung@waldbronn.de

Telefonnummer: +49 (7243) 56 57-0

Webseite: www.albtherme-waldbronn.de

Adresse: Bergstr. 30, 76337 Waldbronn

Europabad

Wellnessangebote: Acht Themensaunen, zwei Dampfbäder, IceLounge, Geysirbecken, Warmwasseraußenbecken, Saunagarten, Großzügige Ruheräume, Saunabistro, Karelisches Saunaritual, EuropaSpa mit Kosmetik- und Massageangeboten

Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 10:00 bis 23:00 Uhr, So. 10:00 bis 21:00 Uhr, letzter Einlass ist 60 Minuten vor Schließung

Mailadresse: info@ka-baeder.de

Telefonnummer: +49 (721) 160 22-405

Webseite: www.ka-europabad.de

Adresse: Hermann-Veit-Str. 5, 76135 Karlsruhe

Friedrichsbad

Wellnessangebote: Gemeinsames textilfreies Römisch-Irisches Baden, einzigartiges Entspannungs-Erlebnis, eine Kombination aus Heißluftbädern, Thermaldampf- und Bewegungsbad vereint den Genuss 145-jähriger Badetradition mit gesunder Entspannung.

Öffnungszeiten: 9:00 bis 22:00 Uhr, letzter Einlass ist 3 Stunden vor Schließung

Mailadresse: info@carasana.de

Telefonnummer +49 (7221) 27 59-20

Website: www.friedrichsbad.eu

Adresse: Römerplatz 1, 76530 Baden-Baden

Palais Thermal

Wellnessangebote: Wohlfühlbehandlungen, Seifenbürstenmassagen, Körperpeelings, klassische und Aromaölmassagen, Hot Stone Massage, Nachtkerzenölbad, Wassershiatsu

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 13:00 bis 22:00 Uhr, Sa., So. und an Feiertagen 10:00 bis 22:00 Uhr, regelmäßige Events und lange Bade- und Saunaabende bis 24:00 Uhr

Mailadresse: info@staatsbad-wildbad.de

Telefonnummer: +49 (7081) 303-301

Webseite: www.palais-thermal.de

Adresse: Kernerstr. 2, 75323 Bad Wildbad

Pfitzenmeier

Wellnessangebote: Wellnessbereich (gemischt), Damen-Wellnessbereich, verschiedene Saunen, Dampfbäder, Ruheräume, Freiluftbereiche, Sanarium, Wellness Pool, AquaDome, Solarien

Öffnungszeiten: Mo bis Fr. 6:00 bis 23:00 Uhr, Sa., So. und an Feiertagen 8:00 bis 22:00 Uhr

Mailadresse: studioleitung.karlsruhe@pfitzenmeier.de

Telefonnummer: +49 (721) 98192980

Webseite: www.pfitzenmeier.de

Adresse: Rudolf-Freytag-Str. 6, 76189 Karlsruhe

Siebentäler Therme

Wellnessangebote: monatlich wechselndes Angebot, Valentinsangebot, Mineraltherme, verschiedene Dampfbäder, Massagen, Erlebnisdusche, diverse Saunenangebote

Öffnungszeiten: Mineraltherme: Mo. und Di. 9:00 bis 19:00 Uhr, Mi. und Do. 9:00 bis 21:00 Uhr, Fr. und Sa. 9:00 bis 22:00 Uhr, WellnessWelt und Sauna-Bereich Di. 13:00 bis 19:00 Uhr, Mi. und Do. 13:00 bis 21:00 Uhr

Mailadresse: siebentaelertherme@stw-badherrenalb.de

Telefonnummer: +49 (7083) 92 59 0

Webseite: www.siebentaelertherme.de

Adresse: Schweizer Wiese, 76332 Bad Herrenalb

Therme Vierordtbad

Wellnessangebote: Panoramasauna, zwei Aufgusssaunen, Dampfbad, Badehaus, Warmwasseraußenbecken, Lithiumaußenbecken, Soleaußenbecken, Kaltwasser- und Warmwasserbecken im Innenbereich, Kneippbecken im Meditationshof, Massagepraxis Christian Konz

Öffnungszeiten: Mo. 14:00 bis 23:00 Uhr, Di., Do, und Fr. 10.00 bis 23:00 Uhr, Mi. (Frauentag) 10:00 bis 23:00 Uhr, Sa. 10:00 bis 22:00 Uhr, So. und Sonntagfeiertag 10:00 bis 20:00 Uhr, Wochenfeiertag 10:00 bis 23:00 Uhr, letzter Einlass ist 60 Minuten vor Schließung