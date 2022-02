Auszeit vom Alltag: Wellness-Oasen bieten Spaß und Erholung

Erholung muss einfach sein. Sauna, Badebecken und vieles mehr findet man in den zahlreichen Wellness-Oasen in der Region.

All work, no play? Das ist auf Dauer nicht gesund. Der Mensch braucht Erholung, Spaß und Wellness um gesund zu bleiben. Gerade wer einen stressigen Arbeitsalltag hat, muss auch mal die Seele baumeln lassen. Am besten in einer Wellness-Oase, die mit Badewelt, Saunalandschaft und anderen Angeboten die gewünschte Erholung verschafft.

Hier fällt es leicht, die Termine und den Druck des vollgestopften Terminplans einmal hinter sich zu lassen und einfach zu sein. Sich selbst wieder spüren, ungesunden Stress abbauen und Körper, Geist und Seele etwas Gutes gönnen: In den Wellness-Oasen überhaupt kein Problem.

Egal ob es um entspanntes Schwitzen in einer Sauna, Schwimmen und Baden in beheizten Becken, Spaß mit den Kindern auf einer Rutsche oder andere Wellness-Angebote geht: In der Region finden sich viele tolle Angebote für optimale Erholung.

Eine Übersicht der Wellness-Oasen in der Region finden Sie hier:

Caracalla Therme

Wellnessangebote: Oase der Entspannung auf 4.000 m², Badelandschaft mit über 900 m² Wasserfläche, Saunalandschaft mit römischem Flair, Massagedüsen, Nackenduschen, Wasserpilz, Strömungskanal, Wasserfall, Whirpool, Sprudelsitze und –liegen

Öffnungszeiten: 8.00 – 22.00 Uhr, letzter Einlass ist 1,5 Stunden vor Schließung

Mailadresse: info@carasana.de

Telefonnummer: +49 7221 / 27 59-40

Website: www.shop-carasana.de

Adresse: Römerplatz 1, 76530 Baden-Baden

Europabad Karlsruhe

Wellnessangebote: großzügige Saunenlandschaft mit über 6 Themensaunen, weitläufiger Saunagarten mit Außenbecken, karelisches Saunadorf mit Vihta-Bistro, Buchung von Saunaritualen und weiteren Angeboten im Saunabereich, Ruhe- und Schlafhaus, Saunabistro mit vielfältigem kulinarischem Angebot, Ice Lounge, EuropaSpa mit wohltuendem Massage- und verwöhnenden Wellnessangeboten

Öffnungszeiten: Mo - Sa: 10 - 23 Uhr - Kassenschluss: 22 Uhr, So: 10 - 21 Uhr - Kassenschluss: 20 Uhr

Mailadresse: info@ka-baeder.de

Telefonnummer: +49 721 160 22-405

Website: www.ka-europabad.de

Adresse: Hermann-Veit-Str. 5, 76135 Karlsruhe

Fritz Lauterbad

Wellnessangebote: Kosmetik by Thalgo (La Beaute Marine), comfort-zone (in the best spa worldwide), Massage, FIRLA Meridian-Behandlung, Ayurveda Ölmassage, La Stone, Reflexzonen, Lymphdrainage, Klangschalen, Schröpfmassage, Schwebebett und Pharaonenbad, Personaltrainer, Wassergymnastik

Öffnungszeiten: ab 7:00 Panoramasauna, Jägersauna, Innen und Außenpool, und TechnoGym-Fitnesspark und ab 12:00 bis 20:00 Uhr alle weiteren Einrichtungen

Mailadresse: info@zollernblick-lauterbad.de

Telefonnummer: +49 (0)7441 - 95099-0

Website: www.fritz-lauterbad.de

Adresse: Am Zollernblick 1, 72250 Freudenstadt-Lauterbad

Hotel Lauterbad GmbH

Wellnessangebote: Kosmetik by Thalgo (La Beaute Marine), comfort-zone (in the best spa worldwide), Massage, FIRLA Meridian-Behandlung, Ayurveda Ölmassage, La Stone, Reflexzonen, Lymphdrainage, Klangschalen, Schröpfmassage, Schwebebett und Pharaonenbad, Personaltrainer, Wassergymnastik

Öffnungszeiten: ab 7:00 Panoramasauna, Jägersauna, Innen und Außenpool, und TechnoGym-Fitnesspark und ab 12:00 bis 20:00 Uhr alle weiteren Einrichtungen

Mailadresse: info@lauterbad-wellnesshotel.de

Telefonnummer: +49 (0)7441 - 86017-0

Website: www.lauterbad-wellnesshotel.de

Adresse: Amselweg 5, 72250 Freudenstadt-Lauterbad

Rotherma Gaggenau

Wellnessangebote: Thermalbad, Salzwelt, Saunapark, Gesundheitsstudio, Physiotherapie, Wellness mit umfangreichem Angebot an klassischen Massagen und Wohlfühlmassagen

Öffnungszeiten:Täglich von 9 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertag bis 20 Uhr. Kassenschluss jeweils eine Stunde vor Schließung. Mittwoch ist Damentag im Saunapark (außer am Feiertag).

Mailadresse: info@rotherma.de

Telefonnummer: +49 (0)7225 9788-0

Website: www.rotherma.de

Adresse: Badstraße 9, 76571 Gaggenau-Bad Rotenfels

Schwimmbad-Henne GmbH

Planung & Realisierung von privaten und öffentlichen Wellnessbereichen: Schwimmbäder, Lounge-Pools, Whirlpool, Garten-Whirlpool, Sauna, Infrarotwärmekabinen, Außensauna, Dampfbad

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00 Uhr, Mi nachmittag geschlossen, Sa: 10-13 Uhr (nur von 15.3. bis 30.10.)

Mailadresse: info@schwimmbad-henne.de

Telefonnummer: +49 (0)7231 / 9565-50

Website: www.schwimmbad-henne.de

Adresse: Kieselbronner Str. 42, 75177 Pforzheim

Siebentäler Therme Bad Herrenalb

Wellnessangebote: ValentinsAngebot, wechselnde MonatsAngebote, WohlTaten-Pakete wie zum Beispiel: „AusZeit“; „Mann-oh-Mann“; „SchwereLos“; „TraumZeit“; „Zeit für mich“; „Zeit für uns“

Öffnungszeiten: Montag + Dienstag 09.00 – 19.00 Uhr, Mittwoch + Donnerstag 09.00 – 21.00 Uhr, Freitag - Sonntag 09.00 - 22.00 Uhr, Klangbaden täglich ab 18.00 Uhr (mit Entspannungsmusik aller Genres und stimmungsvollen Lichtanimationen)

Mailadresse: siebentaelertherme@stw-badherrenalb.de

Telefonnummer: +49 (0)7083 / 9259 0

Website: www.siebentaelertherme.de/

Adresse: Schweizer Wiese 9, 76332 Bad Herrenalb

Thermarium Wellness- & Gesundheitspark Bad Schönborn

Wellnessangebote: Thermal-Solebad, Saunalandschaft, Day SPA, Private SPA-Suite, Original La Stone Therapie, Kräuterstempelanwendungen, Klangschalenentspannung in Sauna, Salzgrotte oder SPA-Vital, Sole-Wohlfühlzeiten, Aroma- oder Kerzenmassagen, Kosmetikanwendungen

Öffnungszeiten: Mo. 14:00 – 21:00 Uhr, Di. – Sa. 9:00 – 21:00 Uhr, So. + Fei. 9:00 – 19:00 Uhr

Mailadresse: info@thermarium.de

Telefonnummer: +49 (0)7253 8027-0

Website: www.thermarium.de

Adresse: Kraichgaustraße 14, 76669 Bad Schönborn

Therme Vierordtbad