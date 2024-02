Wellnessoasen der Region: Abschalten und die Seele baumeln lassen

Bei nasskaltem Wetter ist eine wohltuende Massage mit anschließendem Saunagang oder einem wärmendem Bad in mineralisiertem Thermalwasser genau das Richtige.

Winterzeit ist Wellnesszeit. Während es draußen nass, kalt und ungemütlich ist, lässt es sich in einer der zahlreichen Wellness-Oasen in der Region bei wohlig-warmen Temperaturen hervorragend entspannen. Ob Sauna, Thermalbad oder Massagen - bei den vielfältigen Angeboten kann man so richtig die Seele baumeln lassen.

Heilkraft des Wassers stimuliert und regeneriert

Bestes Beispiel: das Thermalbad. Bereits die alten Römer wussten die heilsame Wirkung von Thermalwasser zu schätzen. Ob Herz- und Kreislaufbeschwerden, Stoffwechselstörungen oder Erkrankungen des Bewegungsapparates: Die Heilkraft der im Wasser enthaltenen Mineralien regeneriert, stimuliert und aktiviert den Körper. Die Wärme des Wassers entspannt die Muskeln.

Abschalten und die Welt um sich herum vergessen: Eine wohltuende Massage bei entspannender Musik verwöhnt die Sinne gleichermaßen. Durch sanfte und auch kräftige Berührungen im Wechsel erfolgt eine ganzheitliche Entspannung. Angestauter Stress kann sich abbauen, was zu einer Verbesserung der inneren Balance führt. Ob beruhigend, entspannend oder erheiternd: Massagen wirken je nach Kontext wohltuend oder stimulierend wirken.

Auch ein Saunagang bringt wunderbar positive Effekte mit sich. Er ist Training für das Herz-Kreislauf-System. Die hohe Temperatur lässt den Blutdruck steigen. Die Durchblutung wird gefördert, Stoffwechsel und Atmung werden angeregt. Dadurch werden die Abwehrkräfte gestärkt. Da sich durch die Wärme auch die Poren öffnen, verbessert sich das Hautbild, was unter anderem bei Neurodermitis förderlich ein kann.

Im Folgenden findet sich eine Auswahl rund um die verschiedenen Wellnessoasen der Region mit verschiedenen Angeboten zum Wohlfühlen und Genießen.

Albtherme Waldbronn

Wohlfühlangebote:

Idyllischer Saunagarten und Saunahaus

Kaltwasserpool inklusive Tauchbecken

Themensaunen und Dampfbäder

Infrarotkabine, Kneippanlage und Trinkbrunnen

Stimmungsvolle KaminLounge und moderne Ruheräume

Zusätzlicher Saunabereich Damen täglich geöffnet

Stilvolle Badelandschaft

Vielfältige Verwöhnbehandlungen im Beauty & DaySpa

Jetzt neu: Shiatsu-Massagen

Schwitzer’s Bistro & Beach mit regionalen Produkten und kreativen Gerichten

Original Totes-Meer-Salzgrotte

Kontakt:

Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 10:00 bis 22:00 Uhr, So. 9:00 bis 20:00 Uhr, auch an Feiertagen, letzter Einlass ist 90 Minuten vor Schließung

Bergstr. 30, 76337 Waldbronn

www.albtherme-waldbronn.de

+49 (7243) 56 57-0

Badehaus

Wohlfühlangebote:

Private Wellnessoase in Oberhausen- Rheinhausen

Sichtgeschützter Garten mit Schwimmbad, Außenanlage, Kaltwasserbecken und verschiedenen Sitzmöglichkeiten

Sauna, Sanarium, Wellnessduschen, Küche, Wellnessraum – alle Bereiche mit Soundanlage

Flexibel buchbar für 2 bis 12 Personen – für 3,4 oder 5 Stunden

Kontakt:

Hoeber- und Mandelbaumstraße 9a, 68794 Oberhausen-Rheinhausen

www.das-badehaus.com/

+49 (173) 21 63 94 3

Caracalla Therme

Wohlfühlangebote:

Oase der Entspannung auf 5.000m² mit über 60 Sprudeleffekten & Massagedüsen

Saunalandschaft im römischem Flair mit sieben Saunen sowie einem Dampfbad

Wellness- & Beauty Anwendungen in unserer WellnessLounge

Kontakt:

Öffnungszeiten: 8:00 bis 22:00 Uhr, letzter Einlass ist 1,5 Stunden vor Schließung

Römerplatz 1, 76530 Baden-Baden

www.shop-carasana.de

info@carasana.de

+49 (7221) 27 59-40

Europabad

Wohlfühlangebote:

Einzigartige Aufgüsse in unseren thematisierten Erlebnissaunen

Massagen und Kosmetikanwendungen im EuropaSpa

Kontakt:

Öffnungszeiten: Mo bis Sa: 10 bis 23 Uhr, So: 10 bis 21 Uhr

Hermann-Veit-Str. 5, 76135 Karlsruhe

www.ka-europabad.de

Palais Thermal

Wohlfühlangebote:

Großzügige Bade- und Saunalandschaft mit 12 Thermal-Becken von 32°-38°

7 Saunen, Dampfbad und Tauchbecken

Panorama-Außenpool

Wohlfühlbehandlungen

Seifenbürstenmassagen

Körperpeelings

klassische und Aromaölmassagen

Hot Stone Massage

Nachtkerzenölbad

Wassershiatsu & Kosmetikbehandlungen

Kontakt:

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 13:00 bis 22:00 Uhr, Sa., So. und an Feiertagen 10:00 bis 22:00 Uhr, regelmäßige Events und lange Bade- und Saunaabende bis 24:00 Uhr

Kernerstr. 5, 75323 Bad Wildbad

www.palais-thermal.de

info@staatsbad-wildbad.de

+49 (7081) 303-301

Rotherma

Wellnessangebote:

Thermalbad

Salzwelt

Saunapark mit sieben Saunakabinen, darunter die Parksauna mit Blick in den Park und Felsensauna mit Felsendusche und Eisgrotte

Gesundheitsstudio

Physiotherapie

Wellness mit umfangreichem Angebot an klassischen Massagen und Wohlfühlmassagen

Kontakt:

Öffnungszeiten: Täglich von 9:00 bis 22:00 Uhr, Sonn- und Feiertag bis 20:00 Uhr. Kassenschluss jeweils eine Stunde vor Schließung. Mittwoch ist Damentag im Saunapark (außer am Feiertag).

Badstraße 9, 76571 Gaggenau-Bad Rotenfels

www.rotherma.de

info@rotherma.de

+49 (7225) 9788-0

Schwimmbad Henne

Wellnessangebote:

3500 m 2 Ausstellung

Ausstellung Whirlpool

Sauna

Infrarotkabine

Außensauna

Solarien

Schwimmbad

Gartenbad

Kontakt:

Kieselbronner Str. 4, 275177 Pforzheim

www.schwimmbad-henne.de

info@schwimmbad-henne.de

+49 (7231) 9565-0

Thermarium

Wellnessangebote:

Thermal-Solebad

Saunalandschaft

Day SPA und private SPA-Suite

Original La Stone Therapie

Kräuterstempelanwendungen

Klangschalenentspannung in Sauna

Salzgrotte oder SPA-Vital

Sole-Wohlfühlzeiten

Aroma- oder Kerzenmassagen

Kosmetikanwendungen

Kontakt:

Öffnungszeiten: Mo. 14:00 – 21:00 Uhr, Di. – Sa. 9:00 – 21:00 Uhr, So. + Feiertage 9:00 – 19:00 Uhr

Kraichgaustraße 14, 76669 Bad Schönborn

www.thermarium.de

info@thermarium.de

+49 (7253) 8027-0

Therme Vierordtbad

Wohlfühlangebote:

Ihre 5-Sterne Therme im Herzen der Fächerstadt

Erleben Sie Wohlfühlmomente in der Markgrafensauna, im Solehof oder im historischen Badehaus.

Kontakt: