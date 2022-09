Schlechtes Abschneiden in Studien

Wie Baden-Württemberg die Leistung von Schülern verbessern will

Seit Jahren schneiden Schüler in Deutschland in Leistungsstudien schlecht ab, denn immer mehr erreichen die Mindeststandards nicht. Mit dem Projekt „Starke Basis“ will das Kultusministerium die Basiskompetenzen stärken.