In den kalten Monaten zum Wintergrillen, im Sommer als Wohnzimmer: Der eigene Garten bietet Erholung. Wer Lust auf Neues hat, findet bei den Profis tolle Ideen. Garten- und Landschaftsbauunternehmen in der Region beraten, planen und gestalten.

Garten- und Landschaftsbauunternehmen bieten Service von A bis Z: Von der Gestaltung einer kompletten Außenanlage bis hin zum Zurückschneiden von Hecken und Bäumen ist alles möglich.

Bei der (Neu-)Gestaltung einer Außenanlage steht zunächst die individuelle Beratung und Planung im Mittelpunkt. Welche Pflanzen sollen es sein? Hell oder doch eher grau: Wie sollen Hof oder Terrasse aussehen? Oder soll es auch ein eigener Pool sein, der in den heißen Monaten ganz bequem für Abkühlung sorgt? All diese Fragen gilt es zu bedenken, um seine ganz eigene Oase zum Wohlfühlen und Entspannen zu gestalten. Die Profis stehen hier mit Rat und Tat zur Seite.

Geht es dann an die Bepflanzung, bietet es sich in Rücksprache mit den Experten und Fachleuten an, auch über ein geeignetes und zeitgemäßes Bewässerungssystem nachzudenken. Dieses kann bei der Neu- oder Umgestaltung der Beete und Grünanlagen teils unter der Erde und somit für den Betrachter meist unsichtbar integriert werden.

Damit der WohlfĂĽhlcharakter im eigenen Garten erhalten bleibt, kĂĽmmern sich die Mitarbeiter der Garten- und Landschaftsbauunternehmen auch um die Pflege des Rasens oder den optimalen Schnitt von Hecken und BĂĽschen.

GartenWERK

Leistungen:

Planung, Gestaltung und Umsetzung

Umfassendes Spektrum an beeindruckenden Möglichkeiten für Terrasse, Hof, Einfahrt, Neu-oder Umgestaltung vom kleinen Vorgarten bis zur kompletten Außenanlage.

Bestandspflege

Hochwertige Materialien aus Holz, Naturstein, Stahl und Beton, eindrucksvolle Akzente aus Licht und Wasser, sowie Bäume und Pflanzen, die das Gesamtbild perfektionieren

Kontakt:

Römeräcker 17, 76351 Linkenheim-Hochstetten

https://gartenwerk-erb.de/

info@gartenwerk-erb.de

+49 (7247) 95 38 60 0

GrashĂĽpfer Garten- und Landschaftsbau

Leistungen:

Rasenmähen, Vertikutieren, automatische Bewässerung

Lichtkonzepte fĂĽr Ihren Garten

Gehölzschnitt, Heckenschnitt, Stauden Rückschnitt

Rodungen, Baumfällungen

Pflanzungen, Pflanzkonzepte

Pflege von DachbegrĂĽnungen

Landschaftspflege

Gartengestaltung, Beratung und Planung

Terrasse, Wege, Trockenmauern

Kontakt:

BlumenstraĂźe 39b, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen

www.grashuepfer-galabau.de

info@grashĂĽpfer-galabau.de

+49 (174) 99 07 79 6 und +49 (162) 24 54 61 6

Meister Hecke

Leistungen:

Garten- und Landschaftsbau

Erd- und Beräumungsarbeiten

Natursteinarbeiten

Gartenpflege

Kontakt:

SchulstraĂźe 10, 77855 Achern

www.meisterhecke.de

info@meisterhecke.de

+49 (176) 25 28 78 10

Westenfelder Garten- und Landschaftsbau

Leistungen:

Individuelle und exklusive Außengestaltung: Kundenorientierte Planung und Umsetzung anspruchsvoller Gartenkonzepte, die den persönlichen Stil der Kunden widerspiegeln und exklusive Außenräume schaffen.

Erstellung eines jahreszeitlich angepassten Pflegeplans für das ganze Jahr. Wasser im Garten: Integration von beruhigenden Wasserelementen wie Bachläufen, Springbrunnen und Teichen sowie Planung und Realisierung von Poolumgebungen.

Gartenplanung und Landschaftsarchitektur: DarĂĽber hinaus werden umfassende Leistungen im Bereich der Gartenplanung und Landschaftsarchitektur angeboten, um alle Facetten des Gartens harmonisch aufeinander abzustimmen.

Kontakt: