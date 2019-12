1.500 Euro Prämie für Handwerks-Meister beschlossen

Anzeige

Wer in Baden-Württemberg seine Prüfung zum Handwerksmeister besteht, soll künftig 1. 500 Euro erhalten. Auf diese Meisterprämie hat sich die grün-schwarze Regierungskoalition geeinigt. Im Landtag wurden die dafür vorgesehenen 5,5 Millionen Euro pro Jahr im Rahmen der aktuell laufenden Haushaltsberatungen bewilligt.

Der Baden-Badener Landtagsabgeordnete und finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Tobias Wald, begrüßte die Einigung: „Die CDU-Landtagsfraktion hat lange dafür gekämpft und ich freue mich sehr, dass diese Forderung des Handwerks endlich realisiert wird.“

Anderswo gibt es bis 4.000 Euro

In anderen Bundesländern gibt es solche Prämienzahlungen schon länger. Bis zu 4. 000 Euro gibt es dort für die Erlangung des Meistergrades. Der Baden-Württembergische Handwerkstag hatte sich dafür eingesetzt, dass eine Meisterprämie auch im Südwesten eingeführt wird. Handwerksgesellen, die sich zum Meister fortbilden wollen, müssen die Kosten meist selbst tragen. An Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie Kosten für das Meisterprüfungsprojekt („Meisterstück“) können dabei schnell mehrere tausend Euro zusammenkommen. Hinzu kommen die Lebensunterhaltskosten, wenn die Fortbildung in Vollzeit erfolgt, der angehende Meister während dieser Zeit also kein Geld verdienen kann.

Auch interessant: Handwerker denken zunehmend digitaler

Zusätzlich zu den 1 500 Euro für die bestandene Meisterprüfung soll in Baden-Württemberg noch eine „Gründungs- und Übernahmeprämie“ für junge Handwerksmeister ausgezahlt werden, die sich selbstständig machen. Dafür wird ab 2020 eine weitere Million Euro im Landeshaushalt bereitgestellt.

„Gewaltiger Generationswechsel“ steht an

Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte dazu: „Wenn die geburtenstarken Jahrgänge in den nächsten Jahren nach und nach aus dem Arbeitsleben ausscheiden, steht ein gewaltiger Generationswechsel an. Darum wollen wir noch stärker dazu motivieren, den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit zu wagen.“

Beide Prämien zielten darauf ab, die zunehmenden Herausforderungen des Handwerks bei der Betriebsnachfolge anzugehen, so Hoffmeister-Kraut. Ein wichtiges Anliegen sei auch, „die Gleichwertigkeit der beruflichen und der akademischen Bildung zu verdeutlichen“. Denn während Studenten keine Studiengebühren bezahlen, könnten für einen Meistervorbereitungskurs und die Meisterprüfung Kosten von bis zu 10. 000 Euro anfallen.