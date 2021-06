E-Lkw soll in Serie gehen

Ab Oktober produziert Daimler in Wörth den eActros am Band

Nach zweijähriger Testphase soll es am 1. Oktober losgehen: In Wörth will die Daimler Truck AG erstmals mit einem vollelektrischen Lastwagen in Serie gehen. Der Bau des eActros heißt für viele der rund 10.000 Beschäftigten: weiterqualifizieren. Denn der Bau eines E-Fahrzeugs ist nicht ganz ungefährlich.