Adieu Ein- und Zwei-Cent-Stücke: Belgien lässt Händler Kaufsummen auf- oder abrunden

Wenn die Belgier an diesem Montag ihr Baguette kaufen, hat sich etwas verändert. Die Bäckereifachangestellte an der Kasse rundet dann den Endbetrag der Brötchenrechnung auf Fünf-Cent- oder Zehn-Cent-Beträge auf – oder ab. Ab sofort müssen das alle Händler per Gesetz machen.

Von unserem Korrespondenten Markus Grabitz

In Belgien sind die Ein- und Zwei-Cent-Münzen damit ab sofort zu Auslaufmodellen degradiert. Auch die Nationalbank des Landes prägt die kleinen Kupferstücke ab jetzt nicht mehr. Die Regel gilt nicht bei jedem einzelnen Produkt auf dem Kassenzettel, sondern nur bei der Endsumme.

Auf- und abrunden kennen die Belgier schon

Die Händler sind auch verpflichtet, weiterhin die Münzen anzunehmen. Bislang durften Händler auf- und abrunden. Sie mussten es aber nicht. Ab jetzt ist es Gesetz. Was steckt dahinter? Ist es ein weiterer Schritt der Politik, den Bürgern das Bargeld madig zu machen?

Steuerhinterzieher und Schwarzgeldsünder sind wohl eher nicht im Visier. Keiner glaubt daran, dass von der Organisierten Kriminalität Berge von Ein- und Zwei-Cent-Münzen aufgetürmt werden, um Bargeld am Fiskus vorbei zu schleusen.

Vermutlich wurde dem Handel ein Wunsch erfüllt. Wechselgeld ist teuer. In den Jahren 2016 und 2017 gaben die Euro-Ländern jeweils rund 3,6 Milliarden Ein-Cent-Münzen und Zwei-Cent-Stücke aus.

Aufpreis für Wechselgeld ist bei kleinen Münzen recht hoch

In Zeiten der Niedrigzinspolitik drehen die Banken überall an der Entgeltschraube. Händler müssen am Schalter locker 50 Cent für jede Rolle Wechselgeld zahlen. Bei Zwei-Euro-Stücken ist der Aufpreis verschmerzbar, bei den kleinen Kupferstücken wird es ärgerlich teuer.

Die Belgier nehmen es gelassen, dass die Politiker die Kupfermünzen aus dem Verkehr ziehen. Belgischen Tageszeitungen war die Neuerung nur wenige Zeilen wert.

Sparfüchse entscheiden spontan, ob sie bar oder mit Karte zahlen

Niemand kann sagen, ob unter dem Strich die Händler oder die Kunden profitieren. Allerdings: Für die schwäbisch veranlagten Untertanen des belgischen Königs gäbe es da so eine Strategie. Und die geht so:

An der Supermarktkasse erst im letzten Augenblick die Entscheidung treffen, zu welchem Zahlungsmittel man greift:

Barzahlung ist die vorteilhaftere Variante, wenn letztlich abgerundet wird. Der Einkauf wird ein oder zwei Cent günstiger.

Und wenn Aufrunden ansteht, blitzschnell die Karte zücken.

Anders als in Deutschland ist es in Belgien nicht ungewöhnlich, wenn selbst kleine Beträge mit der Karte bezahlt werden. Und beim „Pinnen“, wie das Zahlen mit der Karte hier heißt, muss vom Händler weiterhin „cent“-scharf abgerechnet werden.

