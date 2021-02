Mercedes-Benz-Werk

Am Standort Gaggenau klappt die Daimler-Aufspaltung nicht so gut

Daimler-Chef Ola Källenius will den Konzern aufteilen. Doch in Mittelbaden stößt er auf historisch gewachsene Hindernisse. Lkw- und Pkw-Produktion lassen sich dort nicht so einfach voneinander trennen.