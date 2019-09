Amazon setzt stärker auf TV-Bedienung per Sprache

Anzeige

Berlin (dpa) – Amazon will die TV-Fernbedienung durch Sprachbefehle ablösen. Am Rande der Technik-Messe IFA in Berlin wurde ein erster Fernseher der Marke Grundig vorgestellt, bei dem die Mikrofone für Amazons Sprachassistentin Alexa direkt in dem Gerät integriert sind.

Von Amazon selbst gibt es die Streaming-Box Fire TV Cube mit eingebauten Mikrofonen. Sie kommt im Oktober in Deutschland auf den Markt. «Wir glauben, dass der Stimme die Zukunft im Wohnzimmer gehört», sagte der zuständige Amazon-Manager Marc Whitten am Mittwoch.

Amazon hat mit der Kombination aus seinen vernetzten Echo-Lautsprechern und Alexa eine neue Gerätekategorie etabliert. Inzwischen sind unter anderem auch Google mit seinem Assistant und Apple mit Siri auf Aufholjagd. Bei den meisten Fire-TV-Geräten kann Alexa über ein Mikrofon auf der Amazon-Fernbedienung ausgelöst werden.