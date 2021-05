Amazon will in Großbritannien 10.000 neue Jobs schaffen

Der Internetriese Amazon will in Großbritannien noch in diesem Jahr 10.000 neue Jobs schaffen. Das kündigte der Konzern an, nachdem zuvor bereits eine Großoffensive in den USA und Kanada mit angepeilten 75.000 neuen Mitarbeitern bekannt geworden war.

In London, Manchester, Edinburgh und Cambridge sollen sowohl im Software-Bereich und in der Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz als auch in Bereichen wie Marketing oder Videoproduktion neue Stellen entstehen. Zudem kündigte der Konzern für die nächsten drei Jahre 10 Millionen Pfund (rund 11,6 Millionen Euro) Investitionen in Aus- und Weiterbildungsprogramme an.

Die Pandemie hat die Nachfrage nach Amazons Lieferdiensten stark steigen lassen, das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr bereits Hunderttausende neue Beschäftigte eingestellt und ist inzwischen der zweitgrößte US-Arbeitgeber hinter dem Einzelhandelsriesen Walmart. Weltweit hatte Amazon Ende 2020 rund 1,3 Millionen Mitarbeiter.