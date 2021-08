Auf dem Eckgrundstück Am Großmarkt/Gerwigstraße in Karlsruhe lässt sich die rasante Veränderung der Graf Hardenberg-Gruppe derzeit wie mit einem Brennglas mitverfolgen. Während ein Bagger noch Mauerstücke der alten Audi-Werkstatt abreißt, schleppen Mitarbeiter im gerade fertig gewordenen Nutzfahrzeug-Zentrum nebenan Umzugskisten und installieren Computer an Arbeitsplätzen.

Schräg gegenüber haben das hochmoderne Karosserie- und Lackzentrum im ersten Stock und die Werkstatt darunter schon den Betrieb aufgenommen - auf jeweils lichtdurchfluteten 4.000 Quadratmetern, und mit mehr als 70 neuen Hebebühnen.

Nur eine Tür weiter hat Geschäftsführer Christian Welling sein Büro im nagelneuen Audi-Zentrum bezogen und strahlt aus jedem Knopfloch, wenn er von dem 42 Millionen-Projekt Gerwigstraße erzählt. Es steht sinnbildlich für die Entwicklung, die die Graf Hardenberg-Gruppe mit mittlerweile 1.600 Mitarbeitern genommen hat.