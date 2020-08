VW-Tochter geht mit einem Restaurantkonzept ungewöhnliche Wege

Autohändler in der Region horchen auf: Sternekoch und Seat spielen zusammen

Der spanische Autobauer Seat und der in Waiblingen geborene Sternekoch Juan Amador haben in Wien die „Hola Tapas Bar” eröffnet – ein ungewöhnliches Konzept, um auf (potenzielle) Kunden zuzugehen. Auch Autohändler in der Technologieregion Karlsruhe registrieren das aufmerksam.