Die Bänder in der Automobilbranche laufen wieder auf Hochtouren. Doch Materialmangel, der Wandel der Produktion zur E-Mobilität und Nachhaltigkeitsfragen begleiten den Höhenflug. Der Wirtschaftsverband WVIB sieht die Industrie im Südwesten aber gut für die Zukunft gerüstet.

Von einem „großen Durchatmen“ in der Automobilindustrie spricht Christoph Münzer, Chef der Wirtschaftsverbandes WVIB (Freiburg). Mit dem Ausbruch von Corona sei es „steil nach unten gegangen, und es ist genauso steil wieder nach oben gegangen“.

Von den „fetten Gewinnen“, die die Autokonzerne schreiben, sollten nun auch verstärkt deren Zulieferer profitieren, fordert Münzer. Etwa 30 Prozent der 1.049 Mitgliedsunternehmen des WVIB, der sich auch gerne plakativ als Schwarzwald AG bezeichnet, arbeiten rund ums Automobil.

„Der kalte Schweiß des Vorjahres ist ersetzt worden durch den heißen Schweiß“, sagt Münzer. Will heißen: In der Corona-Hochphase hatten die Zulieferer Angstschweiß auf der Stirn, weil die Bänder stillstanden. Teilweise wechselten sie nun laut WVIB von der Kurzarbeit direkt in Sonderschichten, suchen Facharbeiter – und leiden unter dem Materialmangel. Es werde mitunter improvisiert.