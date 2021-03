Der Baden-Badener Arzneimittelhersteller Heel kann sich gut vorstellen, ins Geschäft mit Probiotika einzusteigen. Dabei geht es um Präparate mit Bakterien, die beispielsweise gut für die Darmgesundheit sind – mit positiven Auswirkungen unter anderem auf die Abwehrkräfte des Körpers.

„Wir sind mit mehreren Präparaten in Deutschland in der Pilotphase auf dem Markt“, sagt Heel-Chef Ralph Schmidt im Gespräch mit den BNN.

Das Traditionsunternehmen Heel, das dem BMW-Erben Stefan Quandt gehört, ist bislang für seine Arzneimittel auf Basis natürlicher Wirkstoffe bekannt. Zu den bekanntesten Marken zählt „Traumeel“, das auch Olympiateilnehmer und weltweit renommierte Sportmediziner verwenden. Es trägt etwa 15 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

Etwas mehr wird mittlerweile mit „Neurexan“ erlöst, dem deutschen Marktführer unter den natürlichen Beruhigungsmitteln. Nach vorläufigen Zahlen erlöste die Heel-Gruppe im vergangenen Jahr 209 (2019: 208) Millionen Euro. „Heel geht es gut“, sagt Schmidt. Ein Corona-Profiteur sei man aber keineswegs. In einzelnen Bereichen gebe es noch Kurzarbeit.

Wir gehen mit sehr wachen Augen und Ohren um die Welt Ralph Schmidt, Heel-Chef

Das Unternehmen müsse nicht rasant wachsen. Bei geeigneter Gelegenheit sei aber ein Zukauf durchaus möglich. „Wir gehen mit sehr wachen Augen und Ohren um die Welt“, sagt Schmidt.

Sobald es die Pandemie wieder zulässt, will er – wie in früheren Jahren – wieder regelmäßig in die weite Welt reisen. Beispielsweise direkt von einem Arzt in Bolivien oder von einem Kunden in Russland die Meinung zu Heel-Produkten hören, „das motiviert unfassbar“. 40 Prozent des Gesamtumsatzes erlöst Heel zwar in Deutschland. Dann folgen aber bereits Lateinamerika und Russland/GUS-Staaten – in beiden Regionen sieht der Manager noch erhebliches Potenzial.

Tochtergesellschaft in Russland

In Moskau haben die Badener seit zwei Jahren eine Tochtergesellschaft – die dorthin gelieferten Arzneimittel kommen ausschließlich aus Baden-Baden. Am Stammsitz arbeiten 879 der insgesamt 1.309 Heelianer. Ein kleineres Werk gibt es noch in Belgien, die Produktion in den USA und in Spanien wurde mittlerweile aufgegeben.

Die Heel-Kundschaft lebt in über 50 Ländern dieser Welt. Vielerorts altere die Bevölkerung. Das sei eine Chance, sowohl bei sportlichen „Best Agern“ als auch bei Menschen, die nicht mehr mobil sind. Heel leiste einen Beitrag, damit die Gesundheit der Menschen erhalten bleibt, so Schmidt.

„Neurexan“ bewirbt Heel auch schon mal in Werbespots vor der „Tagesschau“. Das sei aber eine Ausnahme. Nach wie vor wolle man Ärzte auf die Wirksamkeit hinweisen. Mehr denn je spreche man zudem Apotheker an.

Vor einigen Jahren gründete Heel eine eigene Geschäftssparte zu Tierarzneimitteln. Mit Präparaten für Hund, Katze und Pferd erlöse man mittlerweile weltweit rund 15 Millionen Euro. Hier sieht Schmidt Potenzial.

Zurückhaltung bei größeren Investitionen in Baden-Baden

Auch in Corona-Zeiten habe Heel mehr Auszubildende eingestellt – über 50 waren es im vergangenen Jahr. Mit größeren Investitionen am Standort Baden-Baden wolle man sich indessen erst einmal zurückhalten. Hintergrund ist die Diskussion um die umstrittene Ausweisung eines Wohngebietes neben dem bestehenden Gewerbegebiet.

Heel wurde 1936 von Hans-Heinrich Reckeweg in Berlin gegründet. Seit 1954 ist das Unternehmen in Baden-Baden ansässig, wo auch die Forschung konzentriert ist. In Baden-Baden werden pro Jahr rund eine Milliarde Tabletten, 350 Tonnen Salben und 160 Tonnen Tropfen hergestellt.