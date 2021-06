Badische Unternehmen unter Druck: Chipmangel kostet Geld und Nerven

In der Autoindustrie standen deshalb die Bänder still: Der Mikrochipmangel treibt aber auch in anderen Branchen Sorgenfalten auf die Stirn.

Sie sind kleinste Bestandteile in mittlerweile fast jedem Gerät: Mikrochips sind in Handys, Tablets oder Autos verbaut. Sie finden sich in den Komponenten von E.G.O. für Kochfelder oder in Industrieschaltern, made am Rheinhafen. Auch Schweißmaschinen von Herrmann Ultraschall aus Karlsbad oder Medizingeräte von Getinge in Rastatt kommen nicht mehr ohne sie aus. Allerorts herrscht Chip-Hunger. Und den halbwegs zu sättigen, ist derzeit kein Geschäft für schwache Nerven.

Vor allem aus Asien und den USA stammen die Chips. Trockenheit, Überschwemmungen und Corona hatten die Produktion an verschiedenen Standorten ausgebremst. In der Pandemie boomte der Markt für Tablets und Unterhaltungselektronik, dann zog der Automarkt wieder früher an als gedacht.

Den erwischte es dann auch am deutlichsten: Produktionsstopp und Kurzarbeit – bei Mercedes Benz in Rastatt sitzt der Schock noch tief, auch wenn die Bänder wieder laufen. Doch auch viele andere Branchen in Baden sind in Alarmstimmung.