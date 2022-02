Zusammenschlüsse bei Genossenschaftsbanken

Banken-Fusionen in der Region: Was bedeutet das für die Kunden?

Die Volksbank Karlsruhe Baden-Baden arbeitet an einem Zusammenschluss mit den Genossen in Pforzheim und Remchingen. Und die Volksbank in Offenburg ist ebenfalls in Gesprächen. Was bedeutet dies für die Kunden?