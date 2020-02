Bayer-Kursminus hält Dax-Rekordlauf nicht auf

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Trotz hoher Kursverluste bei den Bayer-Aktien hat der Dax am Montagmorgen seinen Rekordlauf fortgesetzt. Der Leitindex rückte im frühen Handel bis auf fast 13.800 Punkte vor und verbuchte zuletzt ein Plus von 0,31 Prozent auf 13.786,58 Punkte.

Positiv wirkten Vorgaben aus Festlandchina, wo die Leitindizes die Erholung schwungvoll fortsetzten – trotz des sich ausbreitenden Coronavirus. Die chinesische Notenbank geht weiter gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise vor. Dazu gab sie am Montag neues Zentralbankgeld zu einem niedrigeren Zinssatz an die Banken aus. Die Experten der Helaba warnten derweil angesichts der Rekordjagd an den Börsen vor möglichen Korrekturen.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte legte zuletzt um 0,24 Prozent auf 29.286,34 Punkte zu. Für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx, ging es ebenfalls um 0,24 Prozent hoch. An der Wall Street wird an diesem Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt.