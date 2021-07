BBBank will Sparda Bank Baden-Württemberg überholen

Die Karlsruher BBBank weiß um ihre Bedeutung. Längst ist sie bundesweit präsent - signalisiert dies auch als neuer Namensgeber des KSC-Stadions „BBBank Wildpark“. Unter ihrem neuen Chef Oliver Lüsch möchte sie nun die Sparda Bank Baden-Württemberg überholen und die künftige Nummer drei unter den deutschen Genossenschaftsbanken sein.

Oliver Lüsch überlegt keine zwei Sekunden: Dann klettert der neue Chef der BBBank auf Bitte der Fotografin kurzerhand eine rustikale Treppe hoch und steht auf dem Dach der Bank-Zentrale. Er hat das Karlsruher Schloss und das Bundesverfassungsgericht vor Augen. Auch das Wildparkstadion ist in Sichtweite, das neuerdings „BBBank Wildpark“ heißt.

Das alles hat etwas Symbolisches: Die große Genossenschaftsbank (Bilanzsumme: 14,2 Milliarden Euro) mit Sitz in Karlsruhe bekennt sich zu ihren Ursprüngen in der Stadt, in der sie vor 100 Jahren gegründet wurde. Sie blickt aber auch in die Ferne, will bundesweit noch mehr Mitglieder gewinnen. Rund die Hälfte der Kunden soll dabei weiterhin im öffentlichen Dienst beschäftigt sein.