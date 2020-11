Zumindest haben wir mit 70 Experten eine eigene Klimastrategie entwickelt. „rE-action 1.5“ heißt sie. Es geht darum, das Pariser Klima-Ziel von maximal zwei Grad Celsius hier um 0,5 Grad zu unterbieten. Daran arbeiten wir konkret. In Graben-Neudorf entsteht das Wohnquartier „Neue Mitte“, das in Sachen Energieeffizienz und CO 2 -Freiheit beispielgebend sein wird. Das werden wir internationalen Delegationen zeigen. Wir haben das nötige Know-how in der Region. Und die Region leistet damit ihren Beitrag zur Umsetzung des „Pariser Übereinkommens zur Klimapolitik“ bei.