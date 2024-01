Beim Sparbuch sollte man sich nicht einfach abwimmeln lassen

Immer wieder wenden sich Verbraucher an uns, die im Nachlass eines Familienmitglieds eine alte Sparurkunde gefunden haben und denen das Kreditinstitut eine Auszahlung verweigerte: Angeblich sei das Sparkonto längst aufgelöst und es seien keine Unterlagen mehr vorhanden. Teilweise wird auch behauptet, das Guthaben sei damals per Postscheck ausgezahlt worden. Mein Rat: Lassen Sie sich nicht so einfach abwimmeln!

Bank muss Auszahlung nachweisen

Ein Sparbuch stellt nach §808 BGB ein Namenspapier mit Inhaberklausel dar. Es handelt sich damit um eine Urkunde, die dem Inhaber das Recht verleiht, die in der Urkunde verbriefte Leistung, also die Auszahlung des Guthabens, zu verlangen. Der Recht erlischt erst mit Entwertung dieser Urkunde. Sollte das Guthaben bereits ausgezahlt worden sein, muss das Kreditinstitut das nachweisen. Irgendwelche behaupteten bankinternen Vorgänge sind kein Beleg. Regelmäßig ist für Spareinlagen bedingungsgemäß ohnehin eine dreimonatige Kündigungsfrist vereinbart worden. Das schließt eine wie auch immer geartete „automatische“ Auflösung ohne Kündigung generell aus.

Außerdem haben Sie Anspruch auf eine marktübliche Verzinsung. Die Zinsnachzahlung kann durchaus erheblich sein, wie wir aus eigenen Nachberechnungen wissen. Lagen vor 50 Jahren etwa 2.000 DM auf dem Sparkonto, beläuft sich der Gegenwert heute nach Gutschrift der üblichen Zinsen, wie sie der Bundesbank Statistik zu entnehmen sind, auf rund 4.000 Euro. Es kann sich durchaus lohnen, sich nicht einfach abwimmeln zu lassen.