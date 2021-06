Oberderdingen bekommt ein „Atoll“

Blanc & Fischer Familienholding will mit neuem Tochterunternehmen Kochen und Essen revolutionieren

„Atoll“ – da denkt man an Pazifik und Indischen Ozean. Die Oberderdinger Blanc & Fischer Familienholding nennt so ihre neue Marke und künftige Tochtergesellschaft. Sie will damit das Kochen und Essen in geselliger Runde revolutionieren.