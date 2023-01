Der hat die für 2023 geplante weitere Erhöhung der Kohlendioxid-Abgabe für Sprit um ein Jahr verschoben, was positiv für Autofahrer sei, so der ADAC. Der Preis pro ausgestoßener Tonne CO 2 liegt also weiterhin bei 30 Euro. Ab Anfang 2024 soll dann ein Preis von 35 Euro gelten, was umgerechnet zu einem Aufschlag auf den Liter Benzin beziehungsweise Diesel von rund 1,5 Cent führt.