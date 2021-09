Das „M“ dreht sich wieder

Brauerei Hatz-Moninger: Wie die Pforzheimer Scheidtweiler-Gruppe den Karlsruher Biermarkt umkrempeln will

Lange war es recht still um die Brauerei Hatz-Moninger. Jetzt will die Scheidtweiler-Gruppe mit einem Relaunch und neuen Sorten den Karlsruher Biermarkt umkrempeln. Dafür geht sie mitten in der Pandemie hohe finanzielle Risiken ein.