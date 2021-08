Neue Abfüllanlage für das Karlsruher Coca-Cola Traditionswerk

Die Coca-Cola Company ist der weltgrößte Getränkekonzern – ein Schwergewicht ist auch die Abfüllanlage für PET-Flaschen, die jetzt im Traditionswerk Karlsruhe angekommen ist. Der Konzern schafft in Karlsruhe 60 neue Stellen.

Spektakuläre Szenen im Karlsruher Stadtteil Neureut: Auf Schwerlasttransportern kommen am Donnerstag zwei insgesamt 52 Tonnen schwere Maschinen im Coca-Cola-Werk an. Ein 180-Tonnen-Kran hebt die Kolosse von den Spezialfahrzeugen, platziert sie millimetergenau auf speziellen Rollbrettern. Danach werden der sogenannte Füller und die Flaschen-Blasmaschine in die Produktionshalle gefahren. Von einem „echten Zentimeter-Krimi“ spricht Projektleiterin Christina Gea Pedreira.

Damit macht der Getränke-Riese Coca-Cola European Partners Deutschland (CCEP DE/Berlin) seine Ankündigung wahr, das Karlsruher Werk des Brauseherstellers kräftig zu erweitern. Der Konzern investiert nach eigenen Angaben insgesamt 15 Millionen Euro und schafft 60 neue Stellen.

Die Maschinen für die Abfüllung von 1,25-Liter-PET-Einwegpfandflaschen kommen aus Liederbach im Taunus. Der Konzern gibt diesen Standort nach früheren Mitteilungen aus wirtschaftlichen Gründen auf.