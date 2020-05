Die Corona-Krise gilt als Bedrohung für den Ausbildungsmarkt

Anzeige

Die Corona-Krise gefährdet auch die Berufsausbildung. Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass zehn Prozent der Betriebe ihre angebotenen Lehrstellen in der Region zurückfahren werden. Betroffen sind vor allem die Gastronomie- und die Reisebranche, doch auch Einzelhandels- und Handwerksbetriebe ziehen in Betracht, ihr Angebot zurückzufahren.

Den 4. Mai wird Constanze Pilz so schnell nicht vergessen. An diesem Montag suchten Chefin und Ausbilderin das Gespräch mit der 33-Jährigen, die acht Monate zuvor ihre Lehre zur Kauffrau für Büromanagement begonnen hatte. „Da wusste ich schon, dass irgendwas nicht stimmt“, erzählt die Karlsruherin.

Zwar wusste sie, dass dem auf Dekorationen für Hochzeiten und Werbeveranstaltungen spezialisierten Laden mit der Corona-Verordnung die Geschäftsgrundlage entzogen worden war, weil Aufträge wegbrachen. Sie wusste auch, dass ihre Ausbildung deshalb nicht wie geplant verlaufen konnte. Was die Mutter eines zweijährigen Kindes nicht wusste, ist, dass ihr die Ausbildungsstelle gekündigt werden kann. „Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen.“

Susanne Joehnk, Baden-württembergischer Industrie- und Handelskammertag

Firmen könnten Stellen aus Geldnot streichen

Das Schicksal der jungen Mutter ist ein Extremfall. Sie hatte einen Umschulungsvertrag. Andere Auszubildende können nicht so einfach entlassen werden. Experten befürchten allerdings, dass Firmen künftig Lehrstellen streichen. „Die Corona-Krise bedroht mittlerweile massiv den Ausbildungsmarkt“, sagt Susanne Joehnk vom Baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertag.

Die für Nord- und Mittelbaden zuständige IHK Karlsruhe geht davon aus, dass voraussichtlich etwa zehn Prozent der Betriebe – besonders diejenigen aus der Gastronomie- und Touristikbranche – ihr Ausbildungsangebot zurückfahren werden. Das habe eine derzeit laufende Umfrage zur Ausbildungssituation in der Region ergeben, sagt Wencke Kirchner, die den Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung leitet.

Die Region ist gesund, IHK sieht aber andere Probleme

Von einer „massiven Bedrohung“ könne in der Region aber noch keine Rede sein. Das Lehrstellen-Angebot sei zwar so wie überall in Deutschland rückläufig – das habe aber mit dem Strukturwandel und nichts mit Corona zu tun – und trotzdem würden insgesamt noch immer mehr Stellen angeboten, als es Bewerber gibt, so Kirchner.

Besorgt blickt die IHK-Expertin indes auf die ausfallenden Berufsinformationsmessen. Dort stellen Unternehmen Schulabgängern normalerweise die Ausbildungsberufe vor. Kirchner befürchtet, dass Jugendliche nun aus Unsicherheit andere Berufswege wählen.

Berufsberatung muss wegen Corona kreative Lösungen finden

Die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt versucht, die ausfallenden Großveranstaltungen durch telefonische und Online-Angebote zu ersetzen. „Wir wollen keine Corona-Generation“, sagt Waldemar Jonait, Teamleiter der Berufsberatung. Das Interesse der Firmen sei groß. 90 Unternehmen, 30 mehr als sonst, interessierten sich in diesem Jahr für alternative Anwerbungsmöglichkeiten wie das „Speed-Dating“, das nun ebenfalls telefonisch oder per E-Mail abläuft.

Waldemar Jonait, Berufsberater Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt

Eine Krise am Ausbildungsmarkt kann Jonait noch nicht erkennen. Zwar sehen sich einer Umfrage zufolge 36 von 100 befragten Betriebe aus der Region durch Umsatzeinbrüche und Auftragsstornierungen gezwungen, Stellen abzubauen. „Personalabbau und Auszubildenden-Abbau sind aber zwei Paar Schuhe“, sagt Jonait. Die Ausbildung liege nicht zuletzt im Interesse der Unternehmen, Stichwort Fachkräftemangel: „Wer jetzt nicht ausbildet, wird in Zukunft Probleme kriegen“, mahnt der Berufsberater.

Ein Problem der Corona-Krise sei die Einschränkung des Berufsschulbetriebs. Wenn diese noch länger bestehen bliebe, werde es gerade für Schüler in technischen und kaufmännischen Berufen besonders schwer, den fehlenden Stoff nachzuholen, so Jonait.

Wolfgang Lasch, Bäcker- und Konditormeister

Schulausfälle könnten drastische Folgen haben

Der Einfluss der Krise auf die schulische Ausbildung macht auch Alexander Fenzl von der Handwerkskammer Karlsruhe Sorgen. Er glaubt zwar nicht, dass geplante Prüfungen ausfallen, „die Frage ist eher: Wie sinnvoll konnten die Betriebe arbeiten und die Schulausfälle in den Betrieb integriert werden?“

Ein Beispiel: Konditor- und Bäckermeister Wolfgang Lasch muss sein Café in der Karlsruher Klauprechtstraße weiter geschlossen halten. Seine drei Konditoren-Azubis können gerade nur wenig Erfahrung im Herstellen von Pralinen und Kuchen sammeln. Im Sommer stehen die Gesellenprüfungen an. „Die Azubis haben noch keine Themen bekommen und der Berufsschulunterricht fällt aus, da steigt der Druck“, sagt Lasch. „Wir versuchen das damit zu kompensieren, dass wir die Backstube in den freien Tagen zum Üben zur Verfügung stellen.“

In der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer hat Lasch zum 2. September eine Bäcker-Stelle ausgeschrieben. „Wenn der Betrieb weiter stagniert, muss ich die ein Jahr zurückstellen“, befürchtet der Chef des Traditionsunternehmens, das in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Die geplante große Feier musste Lasch allerdings schon absagen.