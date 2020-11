Lkw-Sparte

Daimler-Manager Martin Daum schwört seine Mitarbeiter auf einschneidende Veränderungen ein

Auch in Daimlers Lastwagen-Sparte wird die Elektro-Wende Arbeitsplätze kosten. Das machte der Chef der Daimler Truck AG in einem Brief an die Mitarbeiter deutlich. Den Standort Gaggenau wird das treffen.