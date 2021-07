Daimler will in Wörth mit alternativen Antrieben Beschäftigung sichern

Am größten Lkw-Standort des Daimler-Konzerns in Wörth soll die Fertigung weiterer Lkw-Modelle mit CO 2 -neutralem Antrieb künftig Beschäftigung sichern. Unternehmensleitung und Betriebsrat gaben dazu am Donnerstag die Eckpunkte einer neuen Betriebsvereinbarung bekannt.

„Mit dem neuen Zielbild für das Werk Wörth sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit und damit die langfristige Zukunft des Standorts: Wir möchten zukünftig die Serienproduktion unserer elektrischen Lkw hier stark ausweiten und schaffen bereits jetzt die Voraussetzungen dafür“, so Sven Gräble, Leiter Mercedes-Benz Trucks Operations.

Auch wasserstoffbasierte Antriebe seien geplant. In einer gemeinsamen Presseerklärung spricht der Wörther Betriebsratsvorsitzende Thomas Zwick von langfristiger Zukunftssicherung: „Nach intensiven Verhandlungen mit der Unternehmensleitung haben wir ein starkes und tragfähiges Zukunftsbild für unser Werk vereinbart. Damit ist es uns gelungen, Beschäftigung zu sichern und bestehende Tarifverträge einzuhalten.“

Elektro und Wasserstoff: Produktion weiterer emissionsfreier Lkw in Wörth geplant

Neben dem Ende Juni vorgestellten eActros, der im Oktober in Wörth in Serie geht, sind dort künftig auch der Bau der Elektro-Modelle eEconic und ab 2024 die Serienfertigung des eActros LongHaul geplant.

Ab 2027 könnten die ersten Serien-Lkw mit wasserstoffbasiertem Brennstoffzellen-Antrieb vom Band laufen. „Ich bin stolz darauf, dass der Betriebsrat die Zusage für die Produktion der neuen Modelle in Wörth bekommen hat. Damit haben wir die Zukunft des Standorts langfristig gesichert und können die Transformation gemeinsam mit den Beschäftigten selbstbewusst mitgestalten“, so Betriebsratschef Zwick.

Das Zukunftsbild für das Mercedes-Benz Werk Wörth ist in einer Betriebsvereinbarung festgelegt mit einer Laufzeit bis Ende 2029. Die Details zur Umsetzung werden in den kommenden Monaten zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretern weiter ausgearbeitet.

Daimler will in Wörth weiter investieren

Daimler Truck will demnach in den kommenden Jahren weiter „substantiell“ in den Standort investieren, fordert aber auch die Unterstützung aus öffentlicher Hand. Für die anstehende Transformation des Standorts inklusive Umbau der Produktion würden erhebliche Mittel benötigt.

Die Daimler Truck AG habe bei der Bundesregierung einen Antrag im Rahmen der Förderung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien eingereicht, in dem auch der Umbau am Standort Wörth mit einbezogen sei.

Nach Darstellung Gräbles spielt Wörth eine zentrale Rolle: „Wörth wird zum Dreh- und Angelpunkt für den Transport der Zukunft im Produktionsnetzwerk Mercedes-Benz Lkw.“ Daimler setze dabei auf die vollelektrischen Antriebstechnologien mit Batterien, aber auch mit wasserstoffbasierten Brennstoffzellen.

Verhandlungen über Ausrichtung auch in Gaggenau

Auch in den Mercedes-Benz Werken in Gaggenau, Mannheim und Kassel sind Unternehmensleitung und Betriebsrat derzeit in Gesprächen über die zukünftige Ausrichtung der Standorte. Die Gespräche seien bereits weit fortgeschritten, eine Einigung solle baldmöglichst erreicht werden, hieß es am Donnerstag.