Dax dreht nach schwachem Start ins Plus

Börse in Frankfurt

Trotz des anhaltenden Ukraine-Kriegs und dessen Folgen hat der Dax am Dienstag nach einem schwachen Start schnell ins Plus gedreht. Damit zeichnet sich nach der jüngsten Talfahrt eine Stabilisierung ab.

Zuletzt verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 1,11 Prozent auf 12.976,92 Punkte – damit machte er zumindest den schwachen Wochenauftakt ein gutes Stück weit wett.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen erholte sich um 1,56 Prozent auf 28.784,88 Punkte, und für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,49 Prozent auf 3564,67 Zähler hoch.

Die zu Wochenbeginn schwachen Versicherer- und Bankentitel mischten bei der Markterholung ganz vorne mit: Munich Re und Deutsche Bank belegten mit Kursgewinnen von gut fünfeinhalb und knapp vier Prozent vordere Dax-Plätze, und im MDax legten Commerzbank sowie Hannover Rück um fünf beziehungsweise über vier Prozent zu.

Gefragt waren zudem Titel aus dem Energiebereich. Während RWE mit einem Plus von drei Prozent zu den Dax-Favoriten zählten, ging es für Uniper an der MDax-Spitze um knapp sechseinhalb Prozent hoch. Im Kleinwerte-Index SDax reihten sich die meistens schon vortags starken Papiere aus dem Bereich Erneuerbare Energien weit vorn ein: SMA Solar, Encavis und die am Montag noch schwachen Verbio gewannen zwischen fünfeinhalb und über neun Prozent, Nordex legten um knapp sieben Prozent zu.

SDax-Spitzenreiter war der Online-Modehändler Global Fashion Group, der mit einem Kursplus von knapp 18 Prozent eine fulminante Erholungsrally hinlegte und zumindest den Vortagsverlust mehr als ausbügelte. Seit dem Rekordhoch Anfang 2021 summieren sich die Verluste aber immer noch auf fast 90 Prozent. Das Unternehmen war im vergangenen Jahr trotz einer Umsatzsteigerung noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht und traut sich wegen des Krieges in der Ukraine keinen konkreten Ausblick für 2022 zu.

Für Schaeffler ging es nach Quartalszahlen um fast acht Prozent hoch. Dass Schaeffler wegen des Krieges in der Ukraine die Prognose für das laufende Jahr aussetzte, scheint die Anleger nicht sonderlich überrascht zu haben. Seit Mitte Februar hat die Aktie rund 28 Prozent an Wert verloren, im laufenden Börsenjahr sogar ein Drittel.