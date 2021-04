Dax etwas höher

Börse in Frankfurt

Der Dax hat am Donnerstag in den ersten Handelsminuten etwas zugelegt. Mit plus 0,17 Prozent erreichte der Leitindex 15 235,10 Punkte.

Nach dem Erreichen seiner Bestmarke von knapp 15 312 Punkten kurz nach Ostern hält sich der Dax nun schon seit Tagen knapp darunter.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,29 Prozent hoch auf 32 803,07 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,2 Prozent.