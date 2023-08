Dax gibt nach

Börse in Frankfurt

Der Dax hat zum Handelsauftakt am Montag leicht nachgegeben. Der deutsche Leitindex verlor wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung 0,47 Prozent auf 15.877,28 Zähler. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,23 Prozent auf 28.022,43 Punkte. Mit minus 0,3 Prozent ging es auch für das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 abwärts.

Der Monat August verläuft für den Aktienmarkt bislang sehr schwach. So hatte der Dax in der Vorwoche trotz seines am vergangenen Montag erreichten Rekordhochs von 16.528 Punkten letztlich etwas mehr als drei Prozent verloren – mit ausgelöst durch die Bonitätsabstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch.