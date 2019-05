Hoffnung beim Thema Autozölle treibt Dax an

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Die zuletzt milderen Töne von US-Präsident Donald Trump gegenüber dem europäischen Autosektor haben die Dax-Anleger bei Laune gehalten.

Der deutsche Leitindex kletterte nach anfänglichen Verlusten bis zum Nachmittag zeitweise über die Marke von 12.200 Punkten. Zuletzt verbuchte er ein Plus von 0,63 Prozent auf 12.175,81 Punkte. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,43 Prozent nach oben.

Falls US-Präsident Donald Trump tatsächlich die Entscheidung über die Einführung von Zöllen auf Autoimporte aus der EU um bis zu sechs Monate verschiebe, werde dies der EU und der Autobranche genügend Zeit geben, um sich auf dann folgende mögliche Maßnahmen gut vorbereiten zu können, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Daher atmeten Börsianer weiter auf.

Im Automobilsektor nahmen die Anleger aber erst einmal Gewinne mit, nachdem die Branche am Vortag nach der Kreisemeldung über eine mögliche Verschiebung der Trump-Entscheidung zu den Zöllen kräftig zugelegt und den Gesamtmarkt mit angeschoben hatte. Aktien von Continental, Daimler und Volkswagen waren im Dax mit Abschlägen von bis zu 1,6 Prozent die größten Verlierer.

Im MDax, der um 0,72 Prozent auf 25.745,44 Punkte zulegte, fanden sich die Aktien der Autozulieferer Hella, Dürr und Norma Group mit Verlusten von bis zu 1,7 Prozent auf den hintersten Plätze. Top-Wert waren die Anteile des Biotech-Unternehmens Morphosys mit plus 3,8 Prozent.

Mit einem Plus von fast 7 Prozent beendeten an der Dax-Spitze die Thyssenkrupp-Papiere ihre jüngste Talfahrt. Händler verwiesen auf einen Medienbericht, wonach der finnische Kone-Konzern Interesse zeigt an der Aufzugssparte der Essener.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,17 Prozent am Vortag auf minus 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 143,60 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,05 Prozent auf 166,94 Punkte.

Der Euro bewegte sich nur wenig und kostete zuletzt 1,1199 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1183 Dollar festgelegt.