Dax kaum verändert über 15.000 Punkte

Börse in Franfurt/Main

Zum Ende einer weiteren starken Woche bleibt der Dax auf hohem Niveau. Der deutsche Leitindex notierte im frühen Handel am Freitag kaum verändert bei 15.061,42 Punkten. Tags zuvor war das Börsenbarometer erstmals seit Februar 2022 wieder über die runde Marke von 15.000 Zählern geklettert.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Freitag um 0,36 Prozent auf 28.178,07 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte um 0,2 Prozent zu.

Die Grundstimmung an den Finanzmärkten ist weiterhin freundlich. So war es an der Wall Street nach den wie erhofft moderateren Inflationsdaten zuletzt weiter aufwärts gegangen. Die Daten hatten die Hoffnungen vieler Anleger untermauert, dass die US-Notenbank Fed es bei ihren Leitzinserhöhungen erst einmal etwas ruhiger angehen lassen kann.