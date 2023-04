Dax legt leicht zu

Mit moderaten Gewinnen ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag in den Handel gegangen. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten mit 0,33 Prozent im Plus bei 15.841,10 Punkten und verharrt damit zunächst unter der Marke von 16.000 Zählern. Die Saison der Quartalsberichte nimmt allmählich Fahrt auf, und vor den Zahlen großer Konzerne aus den USA und Europa dürften sich die Anleger noch zurückhalten. In China konnten gute Konjunkturdaten den Börsen ebenfalls keinen stärkeren Aufwärtsimpuls geben.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Dienstagmorgen um 0,51 Prozent auf 27.979,31 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,2 Prozent zu.