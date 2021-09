Dax legt vor Fed-Signalen zu

Auf dem deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Mittwoch vor den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed wieder etwas vorgewagt.

Der Leitindex Dax gewann in der ersten Handelsstunde 0,26 Prozent auf 15.388,62 Punkte. Zeitweise hatte er sogar die seit Wochenbeginn verbuchten Verluste fast komplett aufgeholt.

Auch der MDax der mittelgroßen Börsenwerte präsentierte sich am Mittwoch freundlich mit plus 0,39 Prozent auf 35.123,24 Zähler. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein knappes halbes Prozent.

Die Sorgen um den vom Kollaps bedrohten chinesischen Immobilienkonzern Evergrande belasteten die Kurse zunächst kaum weiter. Nach eigenen Angaben verschaffte sich Evergrande inzwischen etwas Luft, indem eine Vereinbarung mit inländischen Gläubigern zur Zahlung von Zinsen für eine Anleihe mit Fälligkeit am Donnerstag getroffen wurde. An den chinesischen Festlandsbörsen hielten sich die Kursverluste nach einer Feiertagspause in Grenzen, während in Hongkong kein Handel stattfand. „Es sieht so aus, als hätten diejenigen, die verkaufen wollten, das bereits am Montag in Hongkong gemacht“, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Am Abend könnte nun die Fed nach Einschätzung vieler Experten eine geldpolitische Wende einläuten. Bei hoher Inflation und Fortschritten auf dem Arbeitsmarkt rechnen sie damit, dass die zur Konjunkturstütze in der Pandemie initiierten Anleihekäufe bald gemindert werden. Marktteilnehmer achten insbesondere auf Hinweise auf den genauen Zeitplan.

Im Dax waren die Aktien der Deutschen Post mit minus 1,7 Prozent unter den größten Verlierern, nachdem am Vorabend der US-Wettbewerber Fedex mit seinem Gewinn die Markterwartungen verfehlt und die Prognose gesenkt hatte. Siemens-Aktien rückten mit plus 1,6 Prozent näher an das vor wenigen Tagen erreichte Rekordhoch heran.

An der MDax-Spitze verteuerten sich Ströer-Anteilsscheine um 3,5 Prozent. Analyst Marcus Diebel von JPMorgan bleibt für den Außenwerbe-Sektor optimistisch, der vom anziehenden Passagieraufkommen an Flughäfen und Bahnhöfen sowie wiederbelebten Innenstädten profitieren dürfte.

Im Nebenwerteindex SDax rutschten die Titel des Biokraftstoffherstellers Verbio nach einem laut Händlern enttäuschenden Ausblick um mehr als 13 Prozent ab. Traton-Aktien verloren nach vorsichtigeren Tönen des Bus- und Lkw-Herstellers 0,7 Prozent.