Dax leicht im Minus

Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Anleger angesichts des anstehenden Leitzinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB) vorsichtig. Nach dem positiven Wochenstart fiel der Dax am Dienstagmorgen wieder etwas zurück und lag zuletzt mit 0,16 Prozent im Minus bei 15.775,12 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,08 Prozent auf 27.183,26 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit minus 0,10 Prozent bei 4250,06 Punkten in etwa auf der Stelle.

Experten hatten die moderaten Kursgewinne im Dax an den vergangenen beiden Handelstagen ohnehin als technische Gegenbewegung gewertet. Zudem werden große Kurssprünge vor dem Entscheid der Währungshüter am Donnerstag generell nicht erwartet. Investoren wollten nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Unklar ist, ob die EZB erneut an der Zinsschraube dreht oder eine Pause einlegt. Vor diesem Hintergrund stehen an diesem Handelstag hierzulande die ZEW-Konjunkturerwartungen besonders im Blick.

Auf Unternehmensseite waren die besonders zinsempfindlichen Immobilienwerte wie schon tags zuvor gefragt, Vonovia etwa verteuerten sich um rund ein Prozent.

Dagegen setzte ein Kursrutsch beim US-Softwarekonzern Oracle den Aktien des deutschen Wettbewerbers SAP zu – die Papiere landeten mit minus 1,4 Prozent am Dax-Ende.

Während ferner Aktien von Airbus mit minus einem Prozent und MTU mit 0,8 Prozent Minus nach dem jüngsten Kursrutsch unter Druck blieben, bewegten zahlreiche Analystenkommentare. Entgegengesetzte Richtungen nahmen so die Aktien der Konsumgüterhersteller Beiersdorf und Henkel – die Hanseaten zählten mit rund 1,1 Prozent Zuwachs zu den Dax-Favoriten zählten, dagegen ging es für den Wettbewerber um knapp 1,3 Prozent bergab.

Im MDax waren derweil die Aktien des Kochboxenversenders Hellofresh nach einer positiven Einschätzung der US-Bank JPMorgan gefragt, sie verteuerten sich zeitweise um fast 8 Prozent und erreichten ein Hoch seit rund 13 Monaten.

Dürr-Papiere profitierten nur kurz mit bis zu 3 Prozent Kursplus von einer Empfehlung der Société Générale. Zuletzt betrug der Kurszuwachs lediglich noch 0,1 Prozent. Auf dem letzten Platz im Mittelwerteindex standen derweil die Papiere des Verpackungsspezialisten Gerresheimer. Sie setzten mit zuletzt mehr als sechseinhalb Prozent Abschlag den Rückfall vom kürzlich erreichten Hoch fort.