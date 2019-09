Dax mit Verlusten vor Brexit-Showdown

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Vor wichtigen politischen Weichenstellungen in Großbritannien haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Leitindex Dax notierte nach dem verhaltenen Wochenauftakt am Dienstagmorgen 0,57 Prozent tiefer bei 11.886,03 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Dienstag 0,60 Prozent 25.555,98 Punkte. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um gut 0,5 Prozent nach unten.

Die Anleger blicken gespannt nach London, wo es zu einem Kräftemessen um einen No-Deal-Brexit zwischen der Regierung und dem Parlament kommt. Die Opposition und eine Gruppe von etwa 20 Rebellen aus der konservativen Regierungsfraktion wollen Premierminister Boris Johnson per Gesetz zum Einlenken bei seinem harten Brexit-Kurs zwingen. In Regierungskreisen hieß es, Johnson werde versuchen, eine Neuwahl herbeizuführen, wenn sich die Rebellen im Parlament durchsetzen sollten. Als Datum dafür kursierte der 14. Oktober.

Angesichts dessen notierten im Dax fast alle Aktien im Minus. Am stärksten unter Druck gerieten die Papiere von Thyssenkrupp, die um gut 3 Prozent absackten. Die Restrukturierung des Industriekonzerns gehe nur langsam vonstatten, schrieb Analyst Carsten Riek von der Schweizer Bank Credit Suisse.

Im Nebenwerte-Index SDax nahmen die Anteilsscheine von Varta ihre Rekordjagd wieder auf und zogen zuletzt an der Index-Spitze um mehr als 5 Prozent an. Der Batteriehersteller will wegen einer deutlich steigenden Nachfrage nach Lithium-Ionen Batterien die Produktionskapazität erneut erhöhen.

Außerhalb der großen Indizes sprangen die Anteilsscheine von Home24 um gut 10 Prozent auf 3,322 Euro an. Die Anleger freuten sich vor allem über die Ankündigung, dass zum Jahresende auf bereinigter Basis operativ die Gewinnschwelle erreicht werden soll. Das kommende Jahr soll dann durchgehend profitabel bleiben.