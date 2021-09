Dax mit moderaten Gewinnen vor US-Inflationsdaten

Nach der Kurserholung zum Wochenstart ist der Dax am Dienstag freundlich gestartet. Der deutsche Leitindex rückte in den ersten Minuten um 0,14 Prozent auf 15.722,72 Punkte vor.

Auch der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte, der am Vortag noch zurückgefallen war, gewann moderate 0,07 Prozent auf 35.823,36 Zähler. Für den europäischen Leitindex EuroStoxx 50 ging es hingehen nach den Vortagesgewinnen um 0,10 Prozent nach unten.

Etwas Rückenwind kommt von der Wall Street. In den USA hatte der Dow nach zuletzt fünf schwachen Handelstagen und dem Rückfall auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten zu Wochenbeginn wieder aufgeholt. Auch der Dax hatte am Vortag zugelegt. Auf die Kursgewinne in New York folgte nun am Dienstag auch eine recht solide Entwicklung an vielen Handelsplätzen in Asien.

Beobachter rechnen vor wichtigen US-Inflationsdaten jedoch vorerst mit wenig Bewegung an den hiesigen Märkten. Die Verbraucherpreise sind ein wichtiges Kriterium für die US-Währungshüter, die in der kommenden Woche zusammentreffen. Die Sitzung gilt als besonders wichtig, da die Fed zuletzt eine Drosselung ihrer Anleihekäufe signalisiert hatte.

Am Markt herrscht laut Börsianern derzeit Konsens, dass der Preisauftrieb im August zumindest nicht weiter Fahrt aufgenommen hat. „Eine Stabilisierung der Inflationsrate würde die Fed zumindest nicht zusätzlich unter Druck bringen“, glaubt Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.