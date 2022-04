Dax nach bislang schwacher Woche etwas gestärkt

Zum Abschluss der verkürzten Handelswoche vor Ostern stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt auf Erholung. Nach drei verlustreichen Tagen kletterte der Dax in der ersten Handelsstunde um 0,20 Prozent auf 14.104 Punkte.

Der MDax notierte 0,17 Prozent höher bei 30.458 Zählern, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ein Plus von 0,5 Prozent verbuchte.

Kursgewinne an der Wall Street und in Asien lieferten am Morgen Argumente für eine etwas bessere Stimmung, wenngleich vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag sicher keine großen Wetten zu erwarten sind.

Am Dienstag war der Dax zeitweise auf ein Vierwochentief von 13.887 Punkten abgesackt, hatte die runde Marke von 14.000 Punkten aber zügig wieder überschritten. Am Mittwoch hatte sich wenig getan. Weil es im Ukraine-Konflikt keine Entspannungssignale gebe, bleibe die Risikobereitschaft gering, erläuterten die Experten der Helaba.

Wichtigstes Ereignis am letzten Tag der Handelswoche ist am Nachmittag die Zinssitzung der EZB, die auf immer größere Herausforderungen reagieren muss. Ökonomen erwarten, dass wegen der hohen Inflation die Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone wie angekündigt fortgesetzt wird. Angesichts der hohen Unsicherheit, die vom Ukraine-Krieg ausgeht, dürfte die EZB aber weiter eher vorsichtig vorgehen.

Auf ihrer März-Sitzung hatten die Notenbanker einen rascheren Ausstieg aus ihren monatlichen Anleihekäufen beschlossen. Eine Leitzinserhöhung vom Rekordtief bei null Prozent wird zunehmend zum Jahresende erwartet. In den USA und Großbritannien haben die Zentralbanken den Leitzins hingegen bereits angehoben.

Interessant werden könnten am Nachmittag zudem Quartalszahlen weiterer US-Banken, darunter Goldman Sachs, Citigroup und Morgan Stanley. Am Vortag hatte JPMorgan den Zahlenreigen der großen Investmentbanken in den USA eröffnet. Die Ergebnisse blieben auch wegen der Folgen von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hinter den Erwartungen, sorgten in der europäischen Branche aber für wenig Bewegung.

Am deutschen Aktienmarkt steht der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk mit Zahlen und Ausblick im Fokus. Wegen zunehmender Schwierigkeiten bei der Lieferung elektronischer Bauteile sei nur noch das Erreichen des unteren Endes des Prognosebandes zu erwarten, teilten die Lübecker mit. Anlegern gefiel das gar nicht. Die Titel rutschten um 7 Prozent ab und waren klares Schlusslicht im SDax. Ein Händler ließ kein gutes Haar am Unternehmen: Schlichtweg katastrophal, so sein Urteil. In der Pandemie sei es für Drägerwerk ausnahmsweise mal gut gelaufen, diese Phase sei nun aber vorbei.

In der ersten Börsenliga standen Aktien von Delivery Hero im Fokus. Mit einem Minus von zwei Prozent setzten sie ihre schwache Woche fort. Seit Jahresbeginn summierte sich bei den Aktien des Essenslieferanten ein Verlust von 70 Prozent – der schlechteste Wert im Dax. Allerdings hat die Branche insgesamt derzeit einen schweren Stand. Die Bank of America stufte Delivery Hero nun von „Neutral“ auf „Underperform“ ab.

Im MDax beschleunigten die Aktien der Lufthansa ihre Erholung vom Vortag. Mit einem Plus von 2 Prozent gehörten sie zu den besten Werten im Index der mittelgroßen Werte. Sie profitierten von einem branchenweiten Auftrieb, der auch Fraport begünstigte: Aktien des Flughafenbetreibers standen mit einem Plus von 2,5 Prozent an der MDax-Spitze. Luftfahrtwerten half, dass der Billigflieger Wizz Air ein gutes Quartal in Aussicht stellte.